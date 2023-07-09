Руководство вильнюсского Akropolis представило график работы во время саммита НАТО

Больше всего ограничений во время саммита ждет жителей Старого города, окрестностей Вильнюсского аэропорта, отдельных улиц Науяместиса и той части города, где находится выставочный центр Litexpo.
"Мы находимся в Шешкине, рядом с улицами Укмергес и Гележинё Вилко, на которых ограничений не будет. Поэтому во время саммита Akropolisбудет работать в обычном режиме", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.
Магазины и рестораны будут работать по обычному графику: Maxima – с 8 до 23 ч., Eurovaistinė“ и Ermitažas – с 8 до 22 ч., другие магазины – с10 до 21 ч.