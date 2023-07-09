09 июля 2023 г. 09:16

Руководство вильнюсского Akropolis представило график работы во время саммита НАТО

 
ru.DELFI.lt
Klaipėdos Akropolis
Klaipėdos Akropolis

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Из-за этого мероприятия с 7 по 13 июля в Вильнюсе ждут ограничения. Они коснутся не только жителей Лаздиная, Старого города и Науининкай, но и и других районов Вильнюса. В эти дни торговый центр Akropolis будет работать в обычном режиме, в микрорайоне Шешкине ограничений не будет, пишет madeinvilnius.lt.

Больше всего ограничений во время саммита ждет жителей Старого города, окрестностей Вильнюсского аэропорта, отдельных улиц Науяместиса и той части города, где находится выставочный центр Litexpo.

"Мы находимся в Шешкине, рядом с улицами Укмергес и Гележинё Вилко, на которых ограничений не будет. Поэтому во время саммита Akropolisбудет работать в обычном режиме", – сказал представитель Akropolis Group Доминикас Мертинас.

Магазины и рестораны будут работать по обычному графику: Maxima – с 8 до 23 ч., Eurovaistinė“ и Ermitažas – с 8 до 22 ч., другие магазины – с10 до 21 ч.

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