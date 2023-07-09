Руководство вильнюсского Akropolis представило график работы во время саммита НАТО

11-12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Из-за этого мероприятия с 7 по 13 июля в Вильнюсе ждут ограничения. Они коснутся не только жителей Лаздиная, Старого города и Науининкай, но и и других районов Вильнюса. В эти дни торговый центр Akropolis будет работать в обычном режиме, в микрорайоне Шешкине ограничений не будет, пишет madeinvilnius.lt.