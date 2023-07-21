Руководство Lifosa поддерживает митинг своих сотрудников у правительства

"В ходе нее некоторые наши сотрудники будут поднимать волнующие их вопросы, и стремиться получить ответы от ответственных органов власти, какая судьба ждет их рабочие места. Это следует за сообщением, опубликованным 3 июля, когда владельцы Lifosa объявили о планах инициировать процесс временной консервации компании в связи с влиянием санкционных ограничений на бизнес", - говорится в распространенном в четверг заявлении.
Митинг профсоюза "Солидарность" и Независимого профсоюза АО Lifosa у правительства должен состояться 26 июля в 12 часов.
"Руководство компании и оба профсоюза, объединяющих сотрудников Lifosa, уже договорились, что консультации по увольнениям и связанным с ними смягчениям последствий начнутся 2 августа.
Почти полтора года сотрудники Lifosa живут в неизвестности, так как за все это время не удалось найти решение, удовлетворяющее обе стороны, поэтому они решили высказать свои требования на митинге у правительства Литвы. Несмотря на большое разочарование и изнурительные обстоятельства, сотрудники Lifosa все же находят в себе силы бороться за фабрику, которая, как они надеются, будет продолжать работать и в будущем.
Наши сотрудники давно разочарованы и ставят под вопрос государства Евросоюза, которые решили по-разному посмотреть на ситуацию. Коллеги на очень похожем заводе в Бельгии говорят, что могут работать свободно, не нарушая санкций, а наши люди в Lifosa – нет", - говорится в сообщении компании.
С мая 2022 г. Lifosa был назначен временный администратор. Это потребовалось после того, как в марте того же года к владельцу компании Андрею Мельниченко были применены санкции Евросоюза.