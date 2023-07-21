Руководство Lifosa поддерживает митинг своих сотрудников у правительства

"В ходе нее некоторые наши сотрудники будут поднимать волнующие их вопросы, и стремиться получить ответы от ответственных органов власти, какая судьба ждет их рабочие места. Это следует за сообщением, опубликованным 3 июля, когда владельцы Lifosa объявили о планах инициировать процесс временной консервации компании в связи с влиянием санкционных ограничений на бизнес", - говорится в распространенном в четверг заявлении.

Митинг профсоюза "Солидарность" и Независимого профсоюза АО Lifosa у правительства должен состояться 26 июля в 12 часов.

"Руководство компании и оба профсоюза, объединяющих сотрудников Lifosa, уже договорились, что консультации по увольнениям и связанным с ними смягчениям последствий начнутся 2 августа.