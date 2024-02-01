Revolut Bank оштрафован Центробанком Литвы на 200 000 евро

Установлено, что из-за отсутствия внутренних процессов банка требование по крупным позициям Revolut Bank было превышено в течение двух месяцев с июля 2023 года. После того как банк выявил причины вышеуказанных недостатков, нарушение было устранено в сентябре 2023 года.

Штраф на Revolut Bank был наложен с учетом того, что банк допустил аналогичное нарушение в 2022 году, за что были введены меры воздействия. Также были учтены смягчающие обстоятельства: банк признал допущенное нарушение, сам выявил его и устранил. Кроме того, сам банк сообщил о нарушении в Центробанк Литвы. Revolut Bank принял меры для предотвращения повторения нарушений в будущем.

Сам Revolut указал, что серьезно оценивает инцидент, поэтому после его выявления в течение нескольких дней полностью исправил его и сообщил об этом в регулирующий орган.