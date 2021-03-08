"Мы вручили Минздраву и правительству документ, в котором просим разрешить нам работать с 15 апреля - на улице и в помещении (25% мест).

Мы также писали, что в гостиницах должны разрешить работу СПА-центров, массажных салонов, ресторанов по типу шведского стола. Мы также просили разрешить поездки из муниципалитета в муниципалитет, а если не открывать движение для всех, то сделать бронь номера в гостинице документом, дающим право на въезд", – сказала она.

По словам Шишкаускене, отмена ограничений дала бы жителям возможность снять напряжение, стали бы возможны прогулки у моря.

"Мы не видим причин для того, чтобы держать гостиницы и рестораны закрытыми после Пасхи. Мы считаем, что если власти не способны дать бизнесу субсидии, то пусть дадут нам возможность работать.

Мы уже достигли дна, а 16 марта будет ровно год, как гостиницы бизнес-класса, за исключением кредитов и отсрочки выплаты налогов ничего не получили от государства, никаких субсидий", – возмущалась она.

Власти декларируют, что работники получают субсидии за простои, но надо понимать, что их получает не бизнес, а сами работники.

"Не надо путать эти вещи", – прибавила она.

16 марта, по словам Шишкаускене, планируется акция протеста.

"Мы планируем принести на центральную площадь города кровати, накрывать столы и приглашать СМИ", – сказала она.