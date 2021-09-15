Тахографы на новых тягачах должны быть установлены с 21 августа 2023 года, а еще через два года, до августа 2025 года нужно будет заменить их и на более старых тягачах.
Повилас Дрижас, являющийся генсекретарем Международного транспортно-логистического альянса объединяющего основных перевозчиков страны, сказал, что крупные перевозчики не опасаются этих изменений.
"Мы полностью понимаем и положительно оцениваем эти изменения. Это шаг к большому внедрению цифровых технологий, отказ от аналоговых тахографов старого поколения, который предотвратит или, по крайней мере, сократит возможности для различных видов мошенничества", – сказал генеральный секретарь.
"Эти обновления также помогут регулировать время работы и отдыха водителей, что, я думаю, окажет только положительное влияние на самих работников", – добавил он.
Между тем, президент Литовской конфедерации малых и средних перевозчиков Эрландас Микенас скептически относится к изменениям.
"Вся Европа движется к более строгим требованиям безопасности, и мы не избежим этого, но мы обеспокоены объемом достаточно конфиденциальной информации, которая будет собираться, и возможной угрозой попадания этой информации в руки третьих лиц", – сказал Э. Об этом BNS сообщил Микенас.
"Поэтому я бы назвал катастрофой для малых перевозчиков решение обновить тахографы в старых автомобилях, поскольку стоимость модернизации ляжет на плечи компаний", – добавил он.
По словам генерального секретаря Литовской национальной ассоциации автомобильных перевозчиков Linava Зенонаса Буйвидаса, установка этих устройств обойдется перевозчикам в десятки миллионов евро.
У смарт-тахографов будут сколько новых функций, которые помогут службам более точно отслеживать действия водителей: время в пути и отдыхе, местонахождение, погрузочно-разгрузочные операции, где и когда пересекаются государственные границы.
Сигналы тахографа будут передаваться по спутниковой связи.
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