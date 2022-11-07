"Преобразование в акционерное общество с целью обеспечения положительных изменений и выгоды будет направлено на то, чтобы активы будущего акционерного общества учитывались по рыночной стоимости. Необходимо больше времени уделить изменению учетной политики, поэтому изменение юридического статуса компании переносится на 2023 год", — сказал BNS Василяускас.

Изначально реструктуризацию LOU планировалось провести с июля этого года, но в конце июня компания обратилась в Министерство транспорта с просьбой отложить реструктуризацию до конца года.

В июне Марюс Гельжинис, руководивший компанией с марта 2018 года, подал в отставку с поста генерального директора компании, мотивировав это тем, что успешно провел в жизнь все основные цели, а предприятие становится АО.

По словам Василяускаса, поиск нового управляющего будет объявлен Министерством транспорта, но отбор еще не анонсирован. В министерстве говорят, что будущие руководители акционерных обществ будут назначаться новыми правлениями.