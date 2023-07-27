Рекордные закупочные цены на грибы уже забыты: из России и Беларуси поступают более дешевые дары леса

"Пока что грибов, я имею в виду лисичек, в лесу очень и очень мало. То же самое и с черникой, весна была долгой, заморозки держались почти до июня, поэтому ягоды подмерзли, и их мало", — говорит В. Варанавичюс.

Глава Литовской ассоциации лесных грибов и ягод Виргиниюс Варанавичюс Delfi поясняет, что причиной этого является особенно хороший грибной и ягодный сезон в таких странах, как Украина , Беларусь и Россия. Именно из этих стран дешевые товары транспортируются в Европу и снижают закупочные цены в Литве .

В прошлом и позапрошлом году закупочные цены на грибы достигли рекордных значений в это время года, а жители, сдавшие килограмм грибов в пункты скупки, могли рассчитывать на получение до 10 евро. Однако в этом году покупатели платят за килограмм грибов всего 6 евро, хотя грибы в литовских лесах по-прежнему редкость.

"Грибы и ягоды — несанкционный товар", — говорят предприниматели. Правда, некоторые компании, которые раньше покупали российские грибы, утверждают, что больше не скупают, поэтому в этом году грибному бизнесу будет сложно.

По его словам, несмотря на это, литовские предприниматели не могут много платить жителям за дары леса, потому что рынок наводнен дешевой продукцией из Украины и на нее напавшей России и Беларуси.

"В прошлом году украинцы очень дешево продавали свой урожай ягод, и в этом году у них снова дешевые ягоды. Там один килограмм, т.е. около 1,7 литра черники стоит меньше евро. Наши сборщики за такие деньги точно не будут собирать", - уверяет В. Варанавичюс. Поэтому, по его словам, литовские предприниматели на данный момент чернику у населения вообще не скупают, а те ягоды, которые собирают в лесах нашей страны, попадают на рынки или к придорожным торговцам.

Лисички в настоящее время поступают в Европу в основном из России: "Мы можем сколько угодно дискутировать, но эти грибы поступают, может быть, не напрямую через нас, может быть, через другие страны. Однако рынок полон свежих лисичек, потому что это несанкционный продукт".

Утверждают, что из России больше не покупают