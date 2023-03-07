Разрыв увеличился: в Литве мужчины зарабатывают на почти 14 процентов больше, чем женщины

В бюджетном секторе разрыв сокращался, во внебюджетном – увеличивался

В ноябре 2022 года средний доход женщин, которые работали весь месяц, составлял 1 697 евро до вычета налогов, доход мужчин – 1 927 евро.

"Увеличение разрыва необязательно свидетельствует об усилении негативных тенденций на рынке труда. Большая часть работающих женщин, 13 проц., работает в сфере здравоохранения. Здесь доход рос быстрее, чем в предыдущие 2020-2021 гг., поэтому номинальный рост трудовых доходов в 2022 г. был медленнее. Однако, разница в доходах не исчезла", - сказала советник Отдела статистики, анализа и прогноза "Содры" Кристина Зитиките.

Больший разрыв между трудовыми доходами – 15,9 проц. – сформировался во внебюджетном секторе. В бюджетном секторе разрыв сократился с 10,5 проц. в 2021 г. до 10,2 проц. в 2022 г. В бюджетном секторе женщины составляют 74 проц. всех застрахованных лиц, во внебюджетном – 46 проц., отмечается в сообщении.

В одном из самых высокооплачиваемых видов деятельности – самый большой разрыв между доходами мужчин и женщин

На разницу в доходах, несомненно, влияет выбор профессии. Самые высокие доходы женщины получают в сфере финансов и страхования (2 383 евро) и информационно-коммуникационной деятельности (2 257 евро). Однако доля женщин, работающих здесь, составляет всего 5 проц. среди всех застрахованных женщин. Кроме того, в информационной и коммуникационной деятельности отмечается один из самых больших разрывов в доходах: хотя женщины здесь зарабатывают больше, чем в других сферах, мужчины зарабатывают до 41 проц. больше, чем их коллеги-женщины.

Еще больший разрыв виден только в сфере здравоохранения: хотя женщины здесь составляют 86 проц. всех застрахованных, они зарабатывают вдвое меньше, чем мужчины.

Наименьший разрыв – в образовательной деятельности. Почти 80 проц. трудящихся здесь составляют женщины, и их зарплата на 3,5 проц. меньше, чем мужчин. Другая тенденция проявляется в транспортной деятельности: хотя здесь только одна пятая (18 проц.) женщин, они зарабатывают на 14 проц. больше, чем мужчины. Женщины здесь в основном работают специалистами, в административной деятельности, а мужчины – водителями.

Данные "Содры" показывают, что женщин чаще всего выбирают профессии административных специалистов, продавцов, учителей, медицинских работников, уборщиц. Согласно сообщению, большинство женщин заняты в сфере здравоохранения и образования.

Разрыв в доходах сокращается только после 50 лет

Самый большой разрыв между средними трудовыми доходами мужчин и женщин составляет 16,4 проц. – он наблюдается в возрастной группе 30-39 лет. Женщины этого возраста зарабатывают в среднем 1 949 евро до вычета налогов, мужчины – 2 268 евро.

"Многие женщины этого возраста рожают и ухаживают за маленькими детьми, поэтому трудовые доходы в этот период заморожены, а мужчины продолжают строить свою карьеру. В старших возрастных группах доходы застрахованных снижаются, но и выравниваются. Примерно к 50-60 годам жизни разрыв становится минимальным – средний доход мужчин и женщин отличается всего примерно на 40 евро на руки", - отмечает К. Зитиките.

Получение более низкой зарплаты, чем у мужчин, на протяжении всей жизни приводит к более низкой пенсии по старости для женщин. В ноябре прошлого года пенсия по старости у женщин была на 19 проц. ниже, чем у мужчин – или на 92 евро. Средняя пенсия по старости для женщин при необходимом стаже работы составляет 481 евро, для мужчин – 573 евро.