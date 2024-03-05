Разрешение на торговлю от Продовольственно-ветеринарной службы — обязательно

При проверке уличных торговцев специалисты Службы по-прежнему обнаруживают продавцов, работающих без необходимых для такой деятельности документов. В 2022 году было проверено более 1 000 торговых точек, в 2023 году - почти 500, из них ежегодно выявляется около 20-30 нелегальных продавцов. Часто это связано с тем, что продавцы не знают, какой именно вид деятельности выбрать и нужны ли им какие-либо дополнительные документы, если они хотят торговать на ярмарке, например, всего один раз.
Продовольственно-ветеринарной служба напоминает, что продавать продукты питания и/или оказывать услуги общественного питания (даже однократно) во время выездной торговли могут только утвержденные и/или зарегистрированные операторы пищевого бизнеса. В зависимости от вида деятельности оператор пищевого бизнеса должен иметь соответствующие коды деятельности, так как это является основанием для оценки условий его деятельности и соответствия требованиям законодательства.
Разрешения от Продовольственно-ветеринарной службы на деятельность по переработке пищевых продуктов выдаются дистанционно, путем подачи документов по электронной почте info@vmvt.lt или посещения офисов отдела обслуживания VMVT в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Паневежисе, Шяуляе и Алитусе. Часы работы этих офисов можно найти здесь.
Разрешение на торговлю - не единственная и не главная обязанность продавцов: не менее важно соблюдение требований безопасности продуктов питания и гигиены:
- Пищевые продукты должны храниться в условиях, указанных производителем;
- Упаковка фасованных продуктов должна быть целой и промаркированной;
- Продукты питания и продовольственные товары должны быть защищены от прямых солнечных лучей, пыли, осадков и храниться таким образом, чтобы их не загрязнили и не уронили проходящие мимо посетители ярмарки;
- Продукты питания должны доставляться с сопроводительными документами для обеспечения прослеживаемости, но если предполагается продажа выращенной в домашних условиях продукции, достаточно накладной в свободной форме;
- Транспортные средства, используемые для перевозки продуктов питания, должны быть чистыми, а продукты должны быть помещены в коробки, контейнеры или поддоны, приподнятые над землей;
- Если на ярмарку для продажи перевозятся скоропортящиеся продукты, в автомобиле должны быть предусмотрены холодильные установки для их хранения;
- Места продажи продуктов питания должны быть чистыми и опрятными;
- Продавцы должны быть обеспечены достаточным количеством питьевой воды для мытья рук и дезинфицирующими средствами на территории;
- Одежда торговцев должна быть чистой;
- Все поверхности, весы, инструменты и оборудование, контактирующие с пищей, должны быть чистыми, мыться как можно чаще и дезинфицироваться по мере необходимости;
- Для упаковки или презентации продуктов разрешается использовать только материалы и предметы, пригодные для контакта с пищей (например, коробки, пакеты, ножницы и т. д.);
- Рыночные торговцы должны пройти курс гигиенического обучения и медицинский осмотр.
Покупателям напоминаем, если вы купили на ярмарке товар, который вызывает обоснованные сомнения в безопасности и качестве продуктов, вы должны связаться с продавцом или поставщиком услуг и потребовать замены или иной компенсации ущерба.