"Это означает, что у литовских производителей мяса больше нет препятствий для начала экспорта на этот новый рынок", — сообщила службе.
До сих пор литовские производители экспортировали в Канаду только рыбу и молочные продукты - в прошлом году они экспортировали соответственно 900 и 250 тонн.
По данным Министерства иностранных дел, в 2020 году объем двусторонней торговли между Литвой и Канадой достиг 145 млн евро из них 122 млн евро экспорт товаров литовского происхождения, а 22,4 млн евро - импорт из Канады.
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