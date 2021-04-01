Банк Danske Bank сообщил, что выделяет на оборудование рабочего места дома 700 евро (410 евро - "на руки"). Эти деньги получат 3200 работников, подавших заявки. Большая часть этой суммы попадет в бюджет, поскольку по действующим законам, такие доходы работников облагаются налогами, как зарплата. Работники банка забрали домой личные персональные компьютеры, могли взять с собой мониторы и офисные кресла. После карантина люди должны будут вернуть эти вещи (кроме компьютера), а на полученные выплаты купить свои вещи. Тогда они одинаково смогут работать как из дома, так и в офисе.

"Это как однократная надбавка на оборудование удобного и безопасного рабочего места, мы убеждены, что после пандемии работа из дома и в офисе будет равнозначной", – заверила представитель Danske Bank в Литве Индре Сакалаускене.

Другие компании, с представителями которых говорил журналист Delfi намерены позволить работникам работать из дома от одного до нескольких дней в неделю. Baltic Amadeus будет требовать работать из офиса 1 неделю в три месяца. Часть работников страховой компании Ergo в Литве постоянно будут работать из дома.

Международный опрос работодателей, проведенный компанией Korn Ferry, показал, что работа из дома становится тенденцией. Треть компаний в Европе предоставила работникам офисные кресла, 16% – стол, 63% технику и помощь в сфере ИТ. В 86% компаниях работникам выдают портативный или стационарный компьютер, планшет. 1/10 компаний выдает и принтер. Нередко оплачивают счета за интернет или телефон.

Не все работники должны работать из дома, например, компания Telia представила "работпуск" - в течение месяца человек может работать удаленно, находясь за границей.

"Да, вероятно, как было уже не будет. Недаром появляется новый термин new normal (новая норма). Многие работники ощутили плюсы и минусы удаленной работы, 100% работников в офисы не вернется, большая часть организаций пересматривает работу в будущем", – сказала представитель Korn Ferry Ева Петкявиче.

Изменятся и офисы, только пока еще неясно, как.

Распределение расходов между работниками и работодателями очень разное. Результаты опроса Korn Ferry показали, что 19% работодателей покрывают оборудование офиса дома, 26% указали, что это расходы работника, а 19% – делят расходы пополам. 28% еще не определились, а для остальных удаленная работа не актуальна.

26% компаний оплатили оборудование офиса на дому, чуть меньше оплачивает интернет, 28% оплачивают телефон, а 11% – частично оплачивает даже коммунальные услуги.