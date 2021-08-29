В передаче "Денежные дела" президент Конфедерации работодателей Литвы Данас Арлаускас заявил, что компаниям важно не только защищать своих сотрудников, но и планировать выполнение заказов. По этим причинам работодатели требуют, чтобы сотрудники прошли тестирование или вакцинацию.

"Сейчас заказы не долгосрочные, они очень краткосрочные, такова жизнь. И вы должны выполнять обязательства с очень драконовскими требованиями. Если не вовремя, не так, то либо вы вообще не получите заказ в будущем, либо можете получить большие штрафы. Логика работодателя заключается в том, что он должен контролировать ситуацию, он должен прогнозировать, что те сотрудники, которые непосредственно участвуют в выполнении этого приказа, будут на месте. Потому что взять кого-то из 250 тысяч, стоящих на учете в Службе занятости, быстро не выйдет. Если заказ не будет выполнен, то с экономической точки зрения это может быть достаточно печальная ситуация, больше не получишь. Затем работодатель очень четко проверяет наличие этих слабых мест, и должен быть уверен, что сотрудник будет работать на этой должности и завтра, и послезавтра, и не менее полугода. В основном это связано с экспортом, который составляет около 60 процентов нашей экономики.

Вернувшись на прошлой неделе из Науйойи Акмяне, я посетил придорожное кафе и сначала был немного возмущен тем, что меня спрашивают, есть ли у паспорт, он как бы у меня, но я его не взял. Потом попытался найти, связи не было, остался без еды. Внутри было такое раздражение, но я подумал, что хорошо, что так есть, люди уже начали рассказывать о том волшебном 13 сентября. Они также стремятся защитить и свой персонал из-за того, что миграция людей очень высока, и попробуй еще найти хорошего повара сейчас. Даже продавцов нет. Они думают не только об исполнении постановления правительства, но и о том, как защитить свой персонал. Я думаю, что тут две вещи: первая - экономическая, которая напрямую связана с исполнением заказов и вашими дальнейшими возможностями участия в экономике, а вторая - вы напрямую защищаете своих сотрудников", - пояснил Д. Арлаускас.

Представитель работодателей: тест должен оплачиваться самим работником

Д. Арлаускас заявил, что есть альтернатива вакцинации - тест.

"Если вы не хотите вакцинироваться, вам нужно доказать, что вы здоровы, делать тест. (…) Если вы не хотите вакцинироваться, вопрос в том, кто должен покрывать эти тесты. Здесь наши взгляды с профсоюзами уже расходятся. Мы говорим, что если вам не нужно то, что государство дает бесплатно, то извините, но за ваши деньги. Если хочешь быть свободным независимым. Хитрят: хочу быть свободным, но за счет других. Мы с этим не согласны. Формируется выручка компании. Если мы будет тестировать, то пострадают те, кто уже был вакцинирован, тогда сработает принцип справедливости", - сказал он.

Инга Ругинене, председатель Конфедерации профсоюзов Литвы, сначала заверила, что во всех сферах деятельности работодатель не может отстранить сотрудника, если он или она не тестируется или не вакцинируется.

"У нас есть сферы деятельности, которые входят в список обязательного тестирования. Именно эти сферы и могут поручить своим сотрудникам пройти обязательное тестирование. Если сотрудник не согласен на тестирование, его можно отстранить. Все остальные виды деятельности и то, что успешные работодатели используют только эту запущенную утку и сообщение, теперь применяют давление на сотрудников. Это не обязательное тестирование для всех остальных видов деятельности, не говоря уже о вакцинации. Требование паспорта возможностей, теста или обязательной вакцинации является совершенно незаконным. Неслучайно правительство в настоящее время вносит поправки в Закон "Об инфекционных заболеваниях и борьбе с ними". Есть проект, где это можно было бы узаконить. Но этот закон также должен переступить барьер Сейма. Говорить сейчас о том, что можно отстранить всех, было бы ошибкой и несправедливостью.

Другое дело, что с этим новым проектом вводится что-то совершенно новое. То, что тестирование или финансовая ответственность за него должны лежать на плечах сотрудника. Я давно говорила о важности производственных процессов, о том, как работодатель беспокоится о том, что никто не будет прерывать работу, и поэтому заставляет этих сотрудников делать тесты или прививаться. Я хочу подчеркнуть, что сотрудник приходит на работу не пить кофе, смотреть телевизор, и направляясь в бар не просит работодателя заплатить за тест. Сотрудник приходит на рабочее место для выполнения служебных обязанностей. Для этого у нас даже есть два закона, в которых прописан механизм, обязывающий работодателя создавать безопасные условия труда", - сказала И. Ругинене.

Она убеждена, что если тестирование является обязательным, работодатель должен сам покрывать эти расходы.

"Сейчас есть ощущение, что власть умывает руки, работодатели умывают руки. Все это противопоставляется самому обществу, что виноват сам работник. А сейчас говорят, что есть бесплатные прививки, пускай идут прививаться, если не идут, пускай платят. Я понимаю, но такая риторика вызывает большую напряженность на рабочем месте, и это то, что мы наблюдаем. Поступает много жалоб. И от самих работодателей, которые спрашивают об элементарных вещах: как проводить тестирование, что такое обязательная или необязательная вакцинация, как контактировать с сотрудником. У меня было несколько жалоб, которые были адресованы Министерству здравоохранения, Центру общественного здравоохранению, и никто не дает ответов, никто не отвечает на письма. Этот процесс показывает, что мы отбрасываем какое-то показание, постановление правительства, и то, как его выполнять, никого не интересует.

Вакцинация необходима, но следует ли заставлять прививаться? Власть кричит, что принудительных прививок нет. В рамках нового проекта мы рассматриваем работника с минимальной заработной платой, который должен будет платить за тест 30-70 евро в неделю. Получается, тратить на тестирование всю зарплату? Это нормально? Я считаю, что это ненормально", - сказала представитель профсоюза.

Представитель работодателей, в свою очередь, заявил, что И. Ругинене все сводит в сферу закона, но не правосудия.

"Нам нужно говорить не только о правах работодателей в соответствии с этим законом, но и о справедливости. Я тогда говорю, а что насчет тех, кто сделал прививку, у кого было понимание? Они свободные люди, если не нравится этот порядок. Мы создали государство, демократию, выбрали место, где этих требований нет, и все. Инга, вы утверждаете, что эти сотрудники как заложники, будто в какой-то тюрьме, и смотрители не создают для них нужных условий. Это все, что вам нужно в этой области. Мы говорим, что верховенство закона также важно в правовом государстве. Мы обращаемся к правосудию, т. е. для других работников, которые понимают, что государство обязано вакцинировать их бесплатно, поэтому почему мы должны платить за предполагаемую свободу тех, кто этого не хочет", - сказал Д. Арлаускас.