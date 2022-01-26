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В конце января работники Achemа получили сообщение об изменении системы начисления зарплаты и не в пользу работников. Зарплаты большинства снизятся на 50–150 евро, подсчитал профсоюз.
Работники Achemа готовятся к забастовке
© DELFI / Domantas Pipas

Представитель Achema заверила, что премии не упраздняют, никто из работников из-за изменения порядке не пострадает. Напротив – когда завод будет работать в полную мощность, зарплаты станут больше. Утверждается, что фонд заработной платы был увеличен на 2 млн. евро.

Председатель профсоюза Achemа Бируте Дашкявичене сказала, что работники готовятся к забастовке.

В редакцию Delfi обратился и работник Achemа, который рассказал о запланированных изменениях в системе оплаты труда.

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Арунас (настоящее имя редакции известно – Delfi) рассказал, что обычно работники ежемесячно получали базовую зарплату и премии за хорошие результаты, а с этого года премий не будет. Базовая зарплата "на бумаге" растет, но, по его словам, часть доходов работники потеряют.

По подсчетам Арунаса, его зарплата будет на 55 евро меньше, а коллеги – на 120 евро ("на бумаге" – Delfi) меньше. Эти изменения вступают в силу с февраля, поэтому работники их почувствуют с марта.

По его словам, руководство Achemа перемены с работниками не обсуждает.

Дашкявичене подтвердила, что зарплаты на 50-150 евро снизятся примерно у 500 работников.

Представитель Achema Йолита Мацелите утверждает, что премии не упраздняют. По ее словам, все изменения были представлены работникам.

"Ни у одного из работников зарплаты не уменьшатся", – уверяет она.

Дашкявичене сообщила, что работники готовятся к забастовке.

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