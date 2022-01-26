Работники Achemа готовятся к забастовке

Представитель Achema заверила, что премии не упраздняют, никто из работников из-за изменения порядке не пострадает. Напротив – когда завод будет работать в полную мощность, зарплаты станут больше. Утверждается, что фонд заработной платы был увеличен на 2 млн. евро.
Председатель профсоюза Achemа Бируте Дашкявичене сказала, что работники готовятся к забастовке.
В редакцию Delfi обратился и работник Achemа, который рассказал о запланированных изменениях в системе оплаты труда.
Арунас (настоящее имя редакции известно – Delfi) рассказал, что обычно работники ежемесячно получали базовую зарплату и премии за хорошие результаты, а с этого года премий не будет. Базовая зарплата "на бумаге" растет, но, по его словам, часть доходов работники потеряют.
По подсчетам Арунаса, его зарплата будет на 55 евро меньше, а коллеги – на 120 евро ("на бумаге" – Delfi) меньше. Эти изменения вступают в силу с февраля, поэтому работники их почувствуют с марта.
По его словам, руководство Achemа перемены с работниками не обсуждает.
Дашкявичене подтвердила, что зарплаты на 50-150 евро снизятся примерно у 500 работников.
Представитель Achema Йолита Мацелите утверждает, что премии не упраздняют. По ее словам, все изменения были представлены работникам.
"Ни у одного из работников зарплаты не уменьшатся", – уверяет она.
Дашкявичене сообщила, что работники готовятся к забастовке.
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