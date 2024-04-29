Прошлогодний доход "Литовских железных дорог" вырос на 4 процента

"Результаты прошлого года отражают многолетние усилия по трансформации компании и дают надежду, что ЛЖД продолжат поддерживать положительную динамику роста", — заявил министр транспорта Марюс Скуодис.
По данным ЛЖД, в прошлом году выручка от грузоперевозок увеличилась на 11 млн евро до 288 млн евро, что на 4 проц. больше по сравнению с 2022 г. (276,7 млн евро). Несмотря на 8-процентное сокращение общего объема грузоперевозчиков группы ЛЖД из-за жесткого санкционного контроля, растущие грузоперевозки на польском рынке позволили увеличить выручку от грузоперевозок.
Прошлогодняя выручка от пассажирских перевозок увеличилась на 12 млн евро – до 46,8 млн евро или на целых 36 проц. по сравнению с предыдущим годом (34,5 млн евро).
Достижению более высоких результатов способствовала реализация планов по снижению затрат и оптимизации деятельности группы ЛЖД. По сравнению с 2022 г., прошлогодние расходы группы ЛЖД сократились почти на 7 млн евро.
Инвестиции группы ЛЖД составили 361 млн евро, из которых почти 84 проц. – проекты по развитию и обновлению инфраструктуры государственных железных дорог. 63 проц. инвестиций финансировались за счет субсидий, большая часть которых – это средства ЕС и средства госбюджета, предназначенные для строительства высокоскоростной европейской железной дороги Rail Baltica и электрификации главной железнодорожной артерии Литвы Вильнюс-Клайпеда.
Также в прошлом году в Польше был подписан договор с дочерней компанией Standler Polska швейцарского концерна по производству поездов Stadler Rail на закупку 15 новых пассажирских электропоездов.
Между тем, по итогам 2023 г., выручка от продаж компании LTG Infra, занимающейся управлением и модернизацией отечественной железнодорожной инфраструктуры, сократилась на 12 млн евро или 9 проц. – до 117,2 млн евро.