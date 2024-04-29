Прошлогодний доход "Литовских железных дорог" вырос на 4 процента

"Результаты прошлого года отражают многолетние усилия по трансформации компании и дают надежду, что ЛЖД продолжат поддерживать положительную динамику роста", — заявил министр транспорта Марюс Скуодис.

По данным ЛЖД, в прошлом году выручка от грузоперевозок увеличилась на 11 млн евро до 288 млн евро, что на 4 проц. больше по сравнению с 2022 г. (276,7 млн ​​евро). Несмотря на 8-процентное сокращение общего объема грузоперевозчиков группы ЛЖД из-за жесткого санкционного контроля, растущие грузоперевозки на польском рынке позволили увеличить выручку от грузоперевозок.

Прошлогодняя выручка от пассажирских перевозок увеличилась на 12 млн евро – до 46,8 млн евро или на целых 36 проц. по сравнению с предыдущим годом (34,5 млн евро).