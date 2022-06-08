Прогноз: в скором времени автобусные билеты в Литве подорожают на 10%

Обращение к правительству, парламенту, Минфину, Министерству экономики и Министерству транспорта и коммуникаций написала Литовская национальная ассоциация перевозчиков Linava.

Вице-президент ассоциации Римантас Мартинавичюс сказал, что с начала года заметно выросли цены на электричество и на дизельное топливо, растет инфляция, меняется макроэкономническое окружение, поэтому перевозчики сталкиваются с огромным финансовым бременем.



"Дорожает не только горючее, дорожают другие расходы: электричество и природный газ, который подорожал почти в 5 раз. У части перевозчиков есть автобусы, работающие на газе и электричестве. Из-за роста расходов у нас не остается выбора - мы вынуждены повышать цены, а это почувствуют и рядовые пассажиры. Быть может, некоторые поездки подорожают с июля", – сказал Мартинавичюс.

По его словам, сейчас перевозчики пассажиров считают свои убытки и будут решать, что делать. По словам Мартинавичюса, многие маршруты перевозчиков убыточные, поэтому компании будут вынуждены значительно поднять цены. Он сказал, что цены могут поднять десятки частных и муниципальных перевозчиков.

Например, если сейчас билет из Вильнюса в Каунас стоит 8,5 евро, он подорожает до 10 евро, а из Вильнюса в Клайпеду будет стоить не 23, а 26 евро, поездка из Каунаса в Клайпеду будет стоить не 18, а 22 евро. Это значит, что летние поездки на море подорожают.



Представитель Linava Андрюс Бурба подчеркнул, что государство должно оценить быстрый рост инфляции и ввести хотя бы временно компенсации для перевозчиков, чтобы жителям не пришлось дороже платить за билеты.

"Тем более, что из-за роста цен на горючее все больше жителей пользуется междугородним или пригородным транспортом, оставляя автомобили дома. Если билеты подорожают, жителям услуга перестанет быть доступной. Поэтому мы просим правительство и другие ответственные ведомства оперативно реагировать на сложившуюся ситуацию и ввести компенсации для перевозчиков", – сказал Бурба.

По его словам, если финансовой помощи не будет, то придется повышать цены на автобусные билеты.