Прогноз Swedbank по росту экономики в этом году остается прежним: ВВП Литвы должен вырасти на 1,8%

"Прошлогодние проблемы остались в прошлом, сейчас мы наблюдаем все больше признаков восстановления экономики. В начале года как розничная торговля, так и производство начали расти, улучшились ожидания и во многих секторах. Все же восстановление спроса на экспортных рынках не будет ни сильным, ни равномерным, поэтому основным двигателем роста в этом году будет внутренний спрос", – сказал главный экономист Swedbank Н. Мачюлис в четверг во время представления экономических показателей.
В марте годовая инфляция в Литве упала до нуля, а стоимость одних лишь товаров была на 2,4 проц. ниже прошлогодней. Экономисты снижают прогноз средней инфляции в этом году до 1 проц. и улучшают прогноз роста средней заработной платы до 9,2 проц.
В прошлом году занятость в Литве выросла на 1,4 проц. – почти до рекордно высокого уровня.
Восстанавливаются экономики Китая и США
По мнению Swedbank, мировая экономика восстанавливается, несмотря на напряженные геополитические процессы.
По мнению главного экономиста банка Н. Мачюлиса, на это влияют положительные экономические показатели США и восстановление китайских инвестиций в промышленный сектор.
По мнению аналитиков Swedbank, в прошлом году ВВП США вырос на 2,5 проц., в этом году экономика должна вырасти аналогично.
"Пока экономический рост в США поддерживается щедрыми расходами госсектора, инвестициями частного сектора и не спадающим потреблением. Пока нет оснований рисовать мрачные сценарии (...) в США по-прежнему стремительно создаются рабочие места, улучшаются потребительские ожидания", – подчеркнул Н. Мачюлис.
По его словам, несмотря на то что китайский рынок недвижимости все еще переживает кризис, тем не менее положительное влияние на экономику оказывает изменение общей государственной "философии"– поощряются производственные инвестиции в промышленный сектор.
Также, по словам Н. Мачюлиса, и Китай, и США стремятся снизить экономическую взаимозависимость.
Правда, экономист подчеркнул, что экономика еврозоны сейчас находится в стагнации, поэтому Европейский центральный банк (ЕЦБ) возьмется за стимулирование экономики.
"Еврозона в этой борьбе выглядит хуже всех (...) И пока не наблюдается никаких признаков перемен. (...) Объем промышленности в Европе упал до уровня 2016 г.", – подчеркнул он.
Основная причина этого, по мнению Н. Мачюлиса, недобросовестная конкурентная борьба Европы с Китаем, который использует для производства более дешевое сырье.