Прогноз SEB: в этом году ВВП вырастет на 1,5%

В SEB считают, что средняя зарплата в стране должна вырасти на 9,2 проц., тогда как январский прогноз предусматривал рост на 8,5 проц.
По словам Т. Повилаускаса, изменение прогноза вызвано решением работодателей частного сектора об изменении зарплат в этом году.
По данным банка, средний уровень безработицы вырастет с 6,8 проц. до 7 проц. в 2024 году, а в следующем году снизится до 6,6 проц. При этом SEB снижает прогноз среднегодовой инфляции в этом году с 2 до 1 проц., дефляции в этом году не предвидится. По мнению экономиста, самой большой угрозой при прогнозировании инфляции в этом году является возможный скачок цен на энергоносители из-за геополитической напряженности и ее влияния на предложение нефти и природного газа.
Наконец, без изменений сохранился и прогноз среднегодовой инфляции SEB на 2025 год – 2,7 проц.
Старший аналитик Департамента финансовых рынков SEB Гедиминас Ругинис сказал, что банк ожидает, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году снизит процентные ставки на один процент.
"Наибольшая ясность наблюдается в еврозоне, потому что здесь Центральный банк дал достаточно намеков на то, что июнь может стать подходящим периодом для начала снижения процентных ставок. Некоторые представители Центробанка даже намекнули, что снижение процентных ставок раньше не было бы ошибкой", - сказал Г. Ругинис.
"В течение всего этого года группа SEB ожидает снижения процентной ставки на 1 проц. – до 3 проц. Рынки немного более консервативны и считают, что процентные ставки должны быть снижены в 2-3 раза", - сказал он.
Однако, по мнению Г. Ругиниса, процентные ставки в США должны быть снижены позже – в сентябре, причем в этом году это будет сделано дважды.
"Экономика США остается сильной, стимулировать ее снижением ставок пока нет необходимости, так как там выше инфляция, поэтому снижение ставок произойдет не скоро, и оно переносится", - пояснил аналитик SEB.
"Сейчас снижение процентных ставок в США откладывается до осени, по нашему мнению, до сентября. Рынки полагают, что, возможно, сентябрь, а может быть, даже ноябрь. По нашему мнению, процентные ставки в США должны быть снижены дважды – по 0,25 проц. до 5 проц. Однако рынки более консервативны, ожидая снижения процентных ставок на 0,3-0,4 проц. к концу года", - сказал он.