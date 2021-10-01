"Особой ситуация является в Вильнюсе, где цены растут больше всего. По нынешним тенденциям цен на газ подорожание может составить до 70%", – сказал в пятницу член ГСРЭ Матас Тапараускас.

По его словам, блок по производству биотоплива Вильнюсской когенерационной электростанции, строительство которого опаздывает, мог бы смягчить скачок цен.

Тапараускас заметил, что если бы для производства отопления больше использовали биотоплива, то цена снизилась бы на 20%.

Сейчас в Вильнюсе 44% теплоэнергии производят за счет газа. В Каунасе, Клайпеде и Паневежисе отопление подорожает не больше чем на 20%, в Шяуляй - до 30%.

По словам Тапараускаса, в Литве в среднем 2/3 цены на теплоэнергию обуславливает цена на топливо: газ в этом подорожал в 2,6 раза, а биотопливо – на 40%, и цена на него все равно ниже, чем в 2018-2019 гг.