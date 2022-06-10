Прогноз экономистов: не стоит надеяться на снижение цен

"Если военное положение не ухудшится, цены на биржевые товары и энергетику стабилизируются, цены на продукты должны стабилизироваться во второй половине года или в начале следующего года, и, соответственно, уровень инфляции должен более-менее стабилизироваться", – сказал глава миссии МВФ Борха Грация.

Однако как Центробанк Литвы (ЦБ), так и экономисты не спешат прогнозировать снижение цен.

"Во второй половине года мы должны видеть замедление темпа инфляции только из-за базового фактора, но станут ли снижаться сами цены, еще надо посмотреть", – сказал глава ЦБ Гедиминас Шимкус.

Экономист банка SEB Тадас Повилаускас заверил, что вряд ли стоит надеяться на то, что цены снизятся до бывшего уровня.

"Мы говорим о замедлении роста цен, но я не знаю, есть ли у кого-то надежда на снижение цен в ближайшие 12 месяцев, возможно, они никогда на прежний уровень не вернутся", – сказал экономист.

Нынешняя 18,5% инфляция в Литве – не предел. МВФ отмечает, что до июля цены будут расти. Экономисты прибавили, что предел в 20% будет достигнут из-за роста цен на электричество и газ для бытовых потребителей, а позже прогнозируют замедление экономики.

"Когда речь идет о средней годовой инфляции, думаю, вряд ли возможно, что она будет меньше 15%. Скорее всего, она составит 16%, может, и больше", – сказал Повилаускас.

Министр финансов Гинтаре Скайсте не исключает, что если прогноз не подтвердится, и цены будут расти и осенью, то жителям предложат новые формы помощи.

"Сейчас предполагают, что осенью инфляция устаканится, будет снижение. Если увидим, что ситуация иная, тогда осенью предложим еще какие-то меры,но пока неопределенность слишком велика", – сказала министр.

Жители оценили действия властей по борьбе с инфляцией.

"Я не экономист, трудно сказать, достаточно ли делают. Конечно, люди привыкли говорить, что власти чего-то не дают, но, может, мы и сами что-то можем", – сказала одна женщина.

"Не все делается одним взмахом руки, Я думаю, это долгий процесс", – сказал другой житель

МВФ подчеркнул, что экономика Литвы, по сравнению с экономикой других стран, быстро восстановилась после пандемии COVID, кроме того, позитивно оценил антиинфляционный пакет, предложенный правительством и новый вариант налога на недвижимость.

"Мы считаем, что правительство идет в хорошем направлении, надеемся, что правительству удастся принять этот закон", – заметил Грация.