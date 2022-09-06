Проект стоимостью в 150 млн. евро поможет жителям сэкономить

Компания Energijos skirstymo operatorius (ESO) отмечает, что проект стоимостью 150 млн. евро, который уже прошел испытания, должен обеспечить конкуренцию на рынке и появление новых услуг.

ВРИО глава ESO Реналдас Радвила сказал, что этот проект принесет большую пользу энергетике.

"Во-первых, клиенты смогут увидеть детальное потребление электричества и менять привычки. Исследования, проведенные с участием 3000 клиентов показали, что они, зная свою историю, могут уменьшить расход на 6%. А сейчас экономия очень важна", – сказал Радвила.

Во-вторых, пользу получает оператор сети – он сможет видеть свои инвестиции. И третье - появление новых решений на рынке.

Представитель ESO Аурелия Жидицките-Орвиде сказала, что новые счетчики будут устанавливать в два этапа. Первый уже начался: их устанавливают клиентам, которые используют больше 1000 кВт/ч в год и бизнес-клиентам (около 90% всех пользователей). В ходе первого этапа планируют установить 1,2 млн. счетчиков.

С 2026 г – их установят и другим потребителям.

"В первую очередь такие счетчики устанавливают новым пользователям, а также клиентам, которые являются производителями электроэнергии. Устанавливают их и тем, у кого счетчик вышел из строя. И конечно же, в первых рядах идут инвалиды, они могут подавать заявки в сентябре. Это приоритетная группа", – сказала Жидицките-Орвиде.

По ее словам, из-за появления новых счетчиков, тариф увеличится на 0,05 цента за кВт/ч, за замену платить отдельно не придется. Один счетчик стоит около 40 евро.

"Хочу заметить, что счетчики заменят инженеры ESO и подрядчики, сама работа бесплатная. (...) Каждого клиента о замене счетчика информируем лично", – сказала Жидицките-Орвиде.

На данный момент установлено 35 000 новых счетчиков. До конца года будет установлено еще 30 000.

"Удобство будет в том, что клиентам не придется ходить и снимать показания счетчиков, а потом передавать их компании", – сказал Радвила.

Жидицките-Орвиде заметила, что сам новый счетчик электричество не экономит, но помогает клиенту увидеть свои привычки и менять их.

ESO отмечает, что сами счетчики будут передавать данные не только о показаниях, но и поломках в сети.

В июле сообщалось, что стоимость договора Energijos skirstymo operatorius с компанией Sagecom выросла на 13,7%, на 10,5 млн. евро, до 105,5 млн. евро с НДС.

Представитель ESO Паулюс Калмантас тогда сказал, что общие инвестиции в проект составят около 150 млн. евро.