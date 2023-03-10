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Бюджетная авиакомпания Ryanair продолжает снижать число рейсов из Вильнюса. На этот раз отзывается маршрут Вильнюс-Гданьск, который должен был появиться через две недели.
Продолжается сокращение числа рейсов Ryanair из Вильнюса
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Об отзыве запланированного маршрута сообщил блогер Aviacinis rokenrolas.

Официальный сайт Ryanair показывает, что еще можно купить билеты на этот рейс на 30 марта. Год назад, в мае 2022 года, Литовские аэропорты сообщили, что Ryanair предложит литовцам прямое сообщение с Гданьском и Варшавой.

Самолеты летали в Гданьск из Вильнюса, а в Варшаву - из Каунаса. Самолеты начали летать в Гданьск в первых числах мая 2022 г. Самолеты летали туда трижды в неделю.

Delfi напоминает, что в конце января Ryanair сообщила об отмене двух рейсов в Великобританию и сокращении числа полетов на 11 маршрутах из Вильнюса. Так компания отреагировала на повышение сборов в аэропорте на 28%.

В феврале сообщили о том, что Wizzair не будет летать из Вильнюса в столицы Армении и Греции, а Norwegian с середины марта не будет летать из Вильнюса в Осло.

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