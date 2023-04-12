Продавшим транспортное средство или недвижимость - предупреждение ГНИ: возможно, придется платить налоги

По данным ГНИ, в этом году декларации о доходах ожидаются примерно от 175 тыс. человек, продавших указанное имущество в прошлом году, - около 45 проц. согласно сообщению для печати, это уже сделали.

Если продана недвижимость - квартира, дом, земельный участок и т.д.

Декларации о доходах должны быть поданы и налог уплачен до 2 мая. Налог взимается с жителей,, которые в прошлом году продали недвижимое имущество, находившееся в собственности менее 10 лет – разница между продажей недвижимого имущества и его приобретением и связанные с этим обязательные платежи облагаются налогом в размере 15 проц.

Также важно знать об исключениях: если вы задекларировали место жительства в этом жилье не менее чем за 2 года до его продажи, вам не нужно будет подавать декларацию и платить подоходный налог. Если вы задекларировали место жительства в доме, который продали менее чем 2 года, но приобрели другой в течение 1 года после его продажи и задекларировали место жительства в новом доме, декларацию о доходах подавать не нужно и налог также платить не нужно.

Если продано транспортное средство - автомобиль, мотоцикл и т.д.

В первую очередь рекомендуется обратить внимание на то, находится ли продаваемое транспортное средство в собственности не менее 3 лет, если да, то такая сделка не облагается налогом и подавать декларацию о доходах не нужно.

Вам необходимо подать декларацию о доходах и уплатить налог, если с момента покупки транспортного средства до продажи прошло менее 3 лет - то 15% подоходным налогом облагается только прибыль.

Например, автомобиль приобретен за 1500 евро, а продается менее чем через 3 года за 2000 евро. В этом случае 15 проц. подоходный налог надо уплачивать только из заработанных 500 евро.