Процветают схемы обхода санкций: участвуют компании, часть грузов "исчезает"

"За 4 месяца в этом году – 11 000 случаев. Мы не выпустили товары или не впустили их, поскольку были подозрения на обход санкций. Это намного больше, чем в прошлом году", – сказал глава Таможенного департамента Дарюс Жвиронас.

Подозрения давно вызвал тот факт, что после запрета на вывоз товаров в Россию, поток тех же товаров вырос в Казахстан и другие страны Средней Азии. Часто это товары, которые нужны России для войны.

"Разная электроника, товары, связанные с производством техники – они в конце концов оказываются на поле боя", – сказала вице-министр иностранных дел Йовита Нелюпшене.

За три месяца этого года, по сравнению с тем же периодом прошлого, вывоз товаров в Казахстан увеличился в 1,5 раза, в Киргизию - в 19 раз, в Армению – в 10, в Грузию – в 3 раза. И это те товары, которые Россия сама напрямую купить не может. Даже официальная статистика показывает, что большая часть грузов до стран Средней Азии не доходит.

"Часть грузов где-то "исчезает", – сказал Жвиронас.

Попросту говоря, едва пересекают границу, как везут товары в Россию.

Одни из основных учреждений, контролирующих санкции - банки. Они проверяют расчеты. Банки сообщают об ухудшении положения и обращаются в службы и правительство. По данным банков, Литва может испортить свою репутацию.

"Литва может получить репутацию такой страны, которая посредничает при перевозке товаров для стран-агрессоров", – сказала LNK президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.

Банки отмечают, что не видят действий контролирующих служб.

"Это публичная информация и мы видим, что с ней работают недостаточно. Госучреждения должны прилагать больше усилий", – сказала Чипкуте.

Жвиронас заметил, что контроль есть. Это доказывают останавливаемые грузы. В первый раз их просто разворачивают, а если та же компания повторно пытается провезти эти товары – проводят расследование.

"В последний раз, когда мы говорили, речь шла о нескольких сотнях административных дел и 25 преступных деяниях. Эти данные постоянно пополняются", – сказал глава ТД.

В поле зрения инспекторов попали и литовские компании.

"Есть нечестный бизнес и не только в Литве. Такое есть во всем ЕС, поскольку типология обхода санкций по имеющимся у нас данным, по данным других стран ЕС - похожие", – сказал заместитель главы СРФП Аудрюс Валейка.

Иногда способы обхода санкций бывают особенно дерзкими. По словам Чипкуте, бывают и такие случаи, когда конечная страна, например, Россия – от руки вычеркивается, а вместо нее вписывают другую.

В схемах участвуют компании из разных стран Европы. Большая часть товаров – не литовские. Их просто везут через Литву.

Литва ужесточила штрафы за обход санкций. С июня – вступили в силу дополнительные требования для перевозчиков. После пересечения литовской границы они не смогут останавливаться в России или Беларуси.

По словам Жвиронаса, перевозчики через РФ должны будут ехать, не останавливаясь на складах, не меняя прицеп, не выгружая товар.

Литве пока не удается убедить другие страны Европы уточнить списки запрещенных товаров или ввести санкции для стран Средней , если они помогают обходить санкции.

"Но самый большой вызов, это то, что в переговорах с партнерами по ЕС выясняется, что некоторые страны не хотят, чтобы санкции распространялись на всю страну", – сказала Нелюпшене.

Германия предлагает наказывать только компании, помогающие обойти санкции, а Литва не считает этот способ эффективным. Службы видят, что в таких случаях просто учреждают новые компании.