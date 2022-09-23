Президент: Литва предлагает иностранным ИТ-компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор специалистов

aA
Продолжается визит президента Литовской Республики Гитанаса Науседы в Нью-Йорк. В четверг президент встретился с главой американской технологической компании Palantir Technologies Алексом Карпом. На встрече обсуждались перспективы развития бизнеса в Литве и планы компании, сообщает Группа по вопросам коммуникации офиса президента.
Informacinių technologijų specialistai
Informacinių technologijų specialistai

На встрече с главой американской компании по разработке программного обеспечения президент приветствовал решение открыть офис в Литве в начале этого года.

"Литва может предложить иностранным компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор талантливых специалистов в области информационных технологий. Наша экономика быстро растет, быстро внедряет инновации и движется к целям устойчивого развития. Мы продемонстрировали устойчивость нашей экономики к кризисам во время пандемии COVID-19", - отметил Г. Науседа.

Президент подчеркнул, что экосистема информационных технологий Литвы быстро растет и расширяется: развивается инфраструктура, растет число совместных проектов предприятий и университетов, растут ряды талантливых специалистов, расширяется сфера искусственного интеллекта – все это делает Литву особенно привлекательным местом для развития ИТ-бизнеса.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Официально: Uber закрывает отделение-ИТ в Вильнюсе

Работающая в Литве компания информационных...

Министр экономики: действовавшие в России международные компании не смогут переехать в Литву

Действовавшие в России международные компании...

TOP новостей

Эфир Delfi — итоги недели с европарламентарием Пятрасом Ауштрявичюсом

Гость студии Delfi, с которым подводим итоги этой недели,...

На "референдумы" на Донбасс едет десант "наблюдателей" из Литвы: это расценивают как предательство

Председатель Международного форума добрососедства,...

Мужчина с инфарктом не дождался помощи в больнице и скончался

В апреле прошлого года 56-летний житель Марцинкониса...

Советник мэра предлагает провести "референдум" по участку земли российского посольства

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас предлагает...

Президент: Литва предлагает иностранным ИТ-компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор специалистов

Продолжается визит президента Литовской Республики...