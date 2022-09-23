Президент: Литва предлагает иностранным ИТ-компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор специалистов

На встрече с главой американской компании по разработке программного обеспечения президент приветствовал решение открыть офис в Литве в начале этого года.

"Литва может предложить иностранным компаниям прекрасную инвестиционную среду и широкий выбор талантливых специалистов в области информационных технологий. Наша экономика быстро растет, быстро внедряет инновации и движется к целям устойчивого развития. Мы продемонстрировали устойчивость нашей экономики к кризисам во время пандемии COVID-19", - отметил Г. Науседа.

Президент подчеркнул, что экосистема информационных технологий Литвы быстро растет и расширяется: развивается инфраструктура, растет число совместных проектов предприятий и университетов, растут ряды талантливых специалистов, расширяется сфера искусственного интеллекта – все это делает Литву особенно привлекательным местом для развития ИТ-бизнеса.