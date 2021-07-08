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На встрече в четверг в Вильнюсе премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните подчеркнули важность сотрудничества в области безопасности и говорили о возможностям его укрепления в областях науки и энергетики.
Ingrida Šimonytė
Ingrida Šimonytė
© DELFI / Josvydas Elinskas

"Испания - прекрасный друг и партнер Литвы. Первая мысль, которая приходит в голову - наше сотрудничество в области безопасности и обороны. Здесь нельзя не упомянуть миссию воздушной полиции в Шяуляй, а также присутствие испанских военных в Латвии. Мы очень ценим эту поддержку, очень рады, что чувствуем плечо стран, которые, возможно, географически кажутся далекими, однако прекрасно понимают геополитические вызовы, с которыми сталкивается этот регион", - сказала И. Шимоните на совместной пресс-конференции в Вильнюсе.

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Она поблагодарила Испанию за помощь при перемещении литовцев из Венесуэлы и подчеркнула экономические связи между странами.

П. Санчес также отметил совместную работу стран в областях кибернетической безопасности и обороны, утверждая, что у его страны есть "очень серьезные обязательства" внести свой вклад в охрану восточной границы.

"Присутствие Испании в Литве - это (...) долголетнее сотрудничество. Мы хотим помочь со своими (вооруженными - ред.) силами охранять территорию Литвы, особенно со своей воздушной полицией в странах Балтии", - сказал он.

П. Санчес также сказал, что Испания хорошо понимает трудности, с которыми сталкивается Литва в условиях миграционного кризиса.

"Вы можете полагаться на нашу эмпатию и сотрудничество. У нас тоже есть проблемы с третьими странами, и мы ощущаем давление миграции. Очень важно еще раз подчеркнуть, чтобы на европейском уровне нашлось понимание (проблем - ред.) убежища и миграции. Только имея единую точку зрения, принимая совместные решения, мы можем решить этот вопрос на европейском уровне", - сказал испанский премьер.

По словам П. Санчеса, сотрудничество в области энергетики важно и для Литвы, и для Испании. Он также упомянул о важности "Восточного партнерства", подчеркнув, что Литва поддерживает важную для Испании программу.

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