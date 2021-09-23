"Мы как раз больше говорили о том, что попытаемся избежать ограничений экономической деятельности. Всегда стоит вопрос о мероприятиях, но поскольку мероприятия теперь происходят с паспортами возможностей, очевидно, нужно следовать данному слову, люди приняли все меры безопасности, сделали прививки или переболели, эти условия уже установлены", - сказал И. Шимоните журналистам в Сейме в четверг.

Она также подчеркнула, что карантинный режим из-за распространения COVID-19 может быт возвращён только ради правовых оснований для введения обязанности носить маски в помещении.

"Теперь я вижу, что слово "карантин" стало основным в заголовках, но, опять же, я бы очень хотела подчеркнуть, что в основном тонкость этого режима заключается во всеобщем ношении масок, это уже другой режим, и здесь это юридический вопрос. (...) Были обсуждения ограничения деятельности, но правительство не видело необходимости в том, чтобы такое решение предлагалось", - сказал премьер.

Власти Литвы все еще обсуждают, следует ли объявить карантин, чтобы ввести обязательное ношение масок в помещениях, или будет достаточно режима экстремальной ситуации.

На данный момент тем, у кого есть "паспорт возможностей", лишь рекомендуется носить маски в помещениях.

Правительство должно вернуться к обсуждению нового карантина на следующей неделе. На этой неделе Литва вошла в худшую, черную зону по показателям заражений.