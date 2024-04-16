Премьер-министр Литвы: конкретное место для завода Rheinmetall пока не намечено

"Конкретное место не намечено. Не сомневаюсь, что мы найдем участок, для такого производства необходим очень большой участок. Мы ищем решение, при котором не понадобилось бы объединять много участков, а было бы подготовлено оптимальное решение, чтобы можно было сразу использовать большой участок", – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

"Выбора особого нет, один из участков – тот, о котором вы говорите (участок в Радвилишкском районе), но на данный момент он занят. Пока это так, я не могу сказать, что это именно тот участок, где будет развиваться производство, но мы обязательно будем искать участок, который подходит для предприятия и отвечает всем требованиям безопасности, действующим для такого производства", – сказала она.