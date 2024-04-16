Премьер-министр Литвы: конкретное место для завода Rheinmetall пока не намечено

 
ELTA
ru.DELFI.lt
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

Премьер-министр Ингрида Шимоните говорит, что пока не намечено конкретное место для строительства завода Rheinmetall. По ее словам, ведется поиск решения, но вариантов не так много.

"Конкретное место не намечено. Не сомневаюсь, что мы найдем участок, для такого производства необходим очень большой участок. Мы ищем решение, при котором не понадобилось бы объединять много участков, а было бы подготовлено оптимальное решение, чтобы можно было сразу использовать большой участок", – заявила И. Шимоните журналистам в Сейме во вторник.

"Выбора особого нет, один из участков – тот, о котором вы говорите (участок в Радвилишкском районе), но на данный момент он занят. Пока это так, я не могу сказать, что это именно тот участок, где будет развиваться производство, но мы обязательно будем искать участок, который подходит для предприятия и отвечает всем требованиям безопасности, действующим для такого производства", – сказала она.

И. Шимоните отметила, что конкретный прогресс по заводу Rheinmetall может привести к продвижению в переговорах с другими зарубежными производителями военной отрасли.

"Ведутся дискуссии с производителями военной отрасли других стран. Вполне вероятно, что при наличии конкретного прогресса по одному проекту, возможно, и другие проекты смогут продвинуться", – сказала премьер-министр.

Во вторник с немецким оборонно-промышленным гигантом Rheinmetall будет подписано соглашение о намерениях по строительству в Литве завода по производству боеприпасов.

На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к законам, которые создадут более благоприятные условия для скорейшего начала деятельности Rheinmetall в Литве.

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