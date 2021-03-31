"На этой неделе у меня будет встреча с торговцами, мы обсудим и правила безопасности, которые еще можно ввести, я имею в виду тот факт, что поток покупателей перед праздниками естественным образом будет больше, особенно в продовольственных магазинах", – сказала Шимоните.

Она надеется, что будут выполнять действующие требования.

"Хочется, чтобы соблюдали и не пришлось вводить новые требования для решения вопроса несоблюдения каких-то требований. Ведь из-за этого страдают и те, кто тщательно соблюдает все ограничения", – сказала Шимоните.

После заседания правительства она сказала, что пока эпидемиологическая ситуация не улучшается.

Что касается общей ситуации, то вы сами, наверное, видите по данным, что хороших новостей нет, но ситуация более-менее такая, какой была вчета-позавчера", – сказала премьер-министр.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте просила жителей сплотиться и "не выпускать джинна из бутылки". По ее словам, для контроля привлечены большие наряды полиции, больше 3300 полицейских обеспечат ограничение движения между муниципалитетами.

Напомним, что, по правила, в магазинах продовольственных товаров, товаров для животных, магазинах оптики, аптеках на одного покупателя приходится 15 кв. м. Эти магазины могут работать и в торговых центрах. 20 кв. м на одного покупателя должны предоставлять магазины промтоваров (могут работать только магазины со входом с улицы).