aA
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните предлагает бессрочный льготный девятипроцентный тариф налога на добавленную стоимость (НДС) на посещение учреждений искусства и культуры и мероприятий.
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
Lietuvos nacionalinis dramos teatras
© I.Gelūno nuotr.

Кроме того, предлагается бессрочно применять льготную ставку НДС в размере 9% также для электронных книг и электронных непериодических информационных изданий. Послабление не будет применяться к публикациям, в которых реклама составляет более 4/5 от общего объема публикации или где весь или большая часть контента состоит из музыки или видео.

Шимоните зарегистрировала такие поправки к рассматриваемому в Сейме законопроекту о налоге на добавленную стоимость во вторник.

Подсчитано, что бюджет из-за льготы НДС на на художественные и культурные мероприятия потеряет около 1,3 млн евро в год, а за счет скидки НДС на электронные книги, учебники и другие непериодические электронные издания - около 1 млн евро.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Глава Минфина: Всемирный банк предлагает сокращать разрыв НДС, снижать неравенство

Министр финансов Литвы Гинтаре Скайсте сказала, что...

TOP новостей

В Брюсселе требуют новых санкций: российская элита должна понять, что их боссу грозит трибунал

Неправда, что уже не осталось ничего, что можно было бы...

Застрявшие в Клайпеде моряки из России уехали в Калининград

После того, как Международная федерация работников...

В "Зверинец" в вольер медведя Тимофея привезли двух медведиц

В "Зверинец" вместо ушедшего "в страну вечной охоты"...

Война продолжается, а граждане России по-прежнему покупают недвижимость в Литве

В этом году граждане России приобрели в Литве 699...

Эфир Delfi: литовская монета в кошельке Лукашенко, как украинцы учатся в Литве

В Литве широкий резонанс получило журналистское...