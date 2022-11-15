Кроме того, предлагается бессрочно применять льготную ставку НДС в размере 9% также для электронных книг и электронных непериодических информационных изданий. Послабление не будет применяться к публикациям, в которых реклама составляет более 4/5 от общего объема публикации или где весь или большая часть контента состоит из музыки или видео.
Шимоните зарегистрировала такие поправки к рассматриваемому в Сейме законопроекту о налоге на добавленную стоимость во вторник.
Подсчитано, что бюджет из-за льготы НДС на на художественные и культурные мероприятия потеряет около 1,3 млн евро в год, а за счет скидки НДС на электронные книги, учебники и другие непериодические электронные издания - около 1 млн евро.
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