Премьер Литвы: обсуждается возможность отложить сроки либерализации рынка электроэнергии

"Правительство обязательно внесет предложения, потому что мы считаем, что это временное очень сильное повышение, и оно за это время выровняется, а для того, чтобы распределить это в течение какого-то периода, нужны будут изменения в законе", – сказала премьер журналистам в Сейме.
По ее словам, Министерство энергетики уже готовит изменения, ведется обсуждение об отсрочке окончательной даты либерализации электроэнергетического рынка.
"Если будем видеть, что это дает дополнительную выгоду потребителям, мы также предложим это решение", – сказала И. Шимоните.
Цена на электроэнергию для жителей, потребляющих ее меньше всего (до 1 тыс. киловатт-часов в год) со следующего года может увеличиться примерно на 20%, цена на газ для домохозяйств с газовыми плитами – на 50%, а для потребителей, использующих газ в отопительных целях – примерно на 80%, подсчитал Государственный совет по регулированию энергетики.
Однако его председатель говорит, что будут предприняты попытки наполовину снизить рост цен на газ, но для этого нужны будут и решения со стороны властей.
Более крупные потребители электроэнергии (потребляющие в год 1-5 тыс. киловатт-часов) – преимущественно жители многоквартирных домов - до середины декабря этого года должны выбрать независимого поставщика электроэнергии. В зависимости от выбранного поставщика и плана электроэнергия для них может подорожать с января на 20-50%.
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