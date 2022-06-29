Предварительная оценка: инфляция в Литве в июне - 20,5%

По мнению специалистов в сфере статистики, годовая инфляция в основном была обусловлена ​​ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, транспортные товары и услуги.

Предварительное месячное увеличение потребительских цен в июне (по сравнению с маем) составило 2,2%.

Показатели рассчитаны в соответствии с согласованным со странами Евросоюза индексом потребительских цен.