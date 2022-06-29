aA
По предварительным оценкам, годовая инфляция в Литве в июне составила 20,5%, сообщил Департамент статистики.
Предварительная оценка: инфляция в Литве в июне - 20,5%
© Shutterstock

По мнению специалистов в сфере статистики, годовая инфляция в основном была обусловлена ​​ростом цен на продукты питания и безалкогольные напитки, жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива, транспортные товары и услуги.

Предварительное месячное увеличение потребительских цен в июне (по сравнению с маем) составило 2,2%.

Показатели рассчитаны в соответствии с согласованным со странами Евросоюза индексом потребительских цен.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Центробанк Литвы предлагает повысить минимальную зарплату до 867 евро, но видит риски

21 июня Трехсторонний совет начал дискуссии о повышении...

Центробанк пересмотрел прогнозы по инфляции в Литве из-за цен на продукты и энергию

Прогнозы по инфляции в Литве за текущий год...

TOP новостей

Литву услышали: лидеры стран НАТО утвердили решение о бригадах на восточном фланге Альянса Россия названа угрозой для блока

Лидеры стран НАТО в Мадриде в среду подтвердили свои...

Грибаускайте в интервью CNBC высказалась по калининградскому транзиту: Путин пугает Литву, но мы не боимся

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в интервью...

С июля – перемены в Службе занятости: меняются выплаты и правила

С июля 2022 года в Литве начинается реформа системы...

Спецэфир Delfi о саммите НАТО: включение из Мадрида и обсуждение с Федором Крашенинниковым

Турция согласилась поддержать вступление Швеции и...

Самый богатый из руководителей Литвы - президент Науседа

Самый богатый из членов руководства Литвы - президент...