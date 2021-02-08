Представители сектора отметили, что 7 февраля прошло ровно три месяца с того дня как они не могут работать, а с 16 декабря были запрещены и индивидуальные занятия с тренером. Оборот этого сектора сократился на 90%. Утверждают, что большая часть клубов находится на грани банкротства.

"Литовская ассоциация спортклубов вела переговоры с правительством, но они не дали желаемого результата. Мы потеряли надежду на то, что правительство услышит нас и будет решать проблемы, с которыми мы столкнулись. Если нас и дальше будут игнорировать, мы будем вынуждены заниматься в торговых центрах, куда людям ходить не запрещено" , – сказал один из основателей клуба City Boxing Тадас Тамашаускас.

По его словам, ученые доказали, что снижение физической активности во время пандемии отрицательно сказывается на здоровье жителей и их психологическом состоянии.

"Спортклубы могут безопасно решить эту проблему. К сожалению, кажется, что правительство ставит нас в один ряд с барами и ночными клубами. Даже салоны красоты обещают открыть, а о спорте не говорят", – сказал Тамашаускас.

Он обращает внимание на то, что Литва лидировала по уровню смертности от сердечно-сосудистых заболеваний еще до пандемии, и была в числе стран ЕС, где больше всего людей с симптомами ожирения. Представители спортивного сектора указали, что они готовы решать эти проблемы и обеспечить безопасность своих клиентов.

Многократный чемпион Литвы по боксу Тамашаускас уверяет, что если ситуация не изменится, на улице останутся и олимпийцы.

"Немалая часть проживающих в Вильнюсе членов олимпийской сборной тренируется в частных клубах, поскольку других вариантов у них нет. Если частные клубы обанкротятся, тренироваться придется среди сугробов. Или в торговых центрах. Мы надеемся, что спортсменам в ТЦ разрешат тренироваться без масок", – иронизировал Тамашаускас.