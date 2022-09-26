Представители перевозчиков: санкции РФ повлияют на небольшие компании

По словам генерального секретаря Международного транспортно-логистического альянса Повиласа Дрижаса, с начала войны в Украине крупные литовские компании быстрее уходили с рынков России и Беларуси.

"То, что Россия в итоге примет эти меры, было известно и раньше. Компании готовились к этому. После начала войны операции на российском рынке сократились примерно на 80%, контрактные обязательства на тот момент были расторгнуты, а новые не приняты. Остальные корпоративные связи в России абсолютно минимальны", — сказал Дрижас.

"Два-три месяца назад Россия уже не входила в первую десятку стран, в которые литовские транспортные компании экспортировали свои услуги, а сейчас этот рынок будет в самом конце и вряд ли будет кому-то интересен", - добавил он.

Между тем, президент Конфедерации малых и средних перевозчиков Литвы Эрландас Микенас заявил, что мелкие перевозчики страны по-прежнему поддерживают отношения с Россией, работают на ее рынке и перевозят через нее товары транзитом в Среднюю Азию.

"На данный момент мне сложно сказать, какое общее влияние это российское решение окажет на более мелких перевозчиков, но совершенно очевидно, что ничего хорошего оно не принесет. Даже сейчас примерно каждое третье банкротство в стране приходится на транспортное предприятие, потеря рынка теми предприятиями, которые до сих пор ориентировались на Восток, точно не улучшит эту статистику", — сказал Микенас.

С 1 октября Россия вводит ответные санкции к перевозчикам из ЕС с перегрузкой товаров от перевозчиков стран ЕС на автомобили местных компаний на пограничных терминалах. Эта процедура уже применяется в Беларуси с середины апреля.

Сначала так будут перегружать "нехрупкие потребительские товары", а позже список расширится.

Запрет Евросоюза для российских и белорусских перевозчиков на перевозку грузов на территорию ЕС вступил в силу 8 апреля, им было предписано покинуть территорию Сообщества до 16 апреля. Беларусь с 16 апреля ввела ответные санкции в отношении фур, зарегистрированных в ЕС.