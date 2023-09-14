Представители бизнеса о последнем экономическом прогнозе: можно надеяться на более положительные результаты

"Ранее КПЛ подсчитала сокращение ВВП в пределах 1% и 3%. На сегодняшний день прогноз позволяет настроиться чуть позитивнее. Если будет 1% сокращение ВВП, то это уже является хорошим достижением для Литвы. Если этот год завершим немного хуже, следующий год будет однозначно сложнее. Потому что надо понимать, что EURIBOR за эти 6 месяцев подорожал почти в три раза. Но люди и бизнес этого пока не почувствовали, и после нового года эта остановка, вероятно, будет существеннее", – сказал Янулявичюс в среду.

"Но в любом случае, я бы сказал, что, для нас, как для маленькой экономики, сталкивающейся с геополитическими и логистическими вызовами, результаты неплохие", — добавил он.

Между тем, по словам председателя правления Hanner Арвидаса Авулиса, несмотря на зависимость Литвы от геополитической обстановки, в конце 2023 г. можно ожидать более хороших результатов, чем прогнозируется.