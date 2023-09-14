Представители бизнеса о последнем экономическом прогнозе: можно надеяться на более положительные результаты

"Ранее КПЛ подсчитала сокращение ВВП в пределах 1% и 3%. На сегодняшний день прогноз позволяет настроиться чуть позитивнее. Если будет 1% сокращение ВВП, то это уже является хорошим достижением для Литвы. Если этот год завершим немного хуже, следующий год будет однозначно сложнее. Потому что надо понимать, что EURIBOR за эти 6 месяцев подорожал почти в три раза. Но люди и бизнес этого пока не почувствовали, и после нового года эта остановка, вероятно, будет существеннее", – сказал Янулявичюс в среду.
"Но в любом случае, я бы сказал, что, для нас, как для маленькой экономики, сталкивающейся с геополитическими и логистическими вызовами, результаты неплохие", — добавил он.
Между тем, по словам председателя правления Hanner Арвидаса Авулиса, несмотря на зависимость Литвы от геополитической обстановки, в конце 2023 г. можно ожидать более хороших результатов, чем прогнозируется.
"Прогнозы всегда остаются прогнозами. Они, как и прогноз погоды, иногда сбываются, иногда нет. На мой взгляд, текущее состояние литовской экономики удовлетворительное. Просто мы сильно зависим от окружения, от того, что происходит в Европе, что происходит во всем мире. И думаю, что литовцы довольно трудолюбивая нация, предприниматели изобретательны. Думаю, что год завершится с более хорошими результатами, чем прогнозируют экономисты", – сказал Авулис.
Напомним, что после того, как Минфин обновил сценарий экономического развития, прогнозируется, что в этом году ВВП Литвы сократится на 0,4%, а в следующем году можно ожидать восстановления экономики и рост на 1,7%. В июне министерство предсказывало 1% спад ВВП Литвы.