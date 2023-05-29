"Осень может быть сложнее (...) Как видно, в Литве наблюдается рост процентных ставок, более ограниченный доступ к капиталу, сокращение спроса, и мы вступили в эту техническую рецессию. Но и Германия, от которой мы зависим с точки зрения экспорта, вступила в ту же техническую рецессию", – сказал В. Янулявичюс в интервью радиостанции Žinių radijas в понедельник.

"Все начинается с производства, со спроса, но это перекидывается и на другие вещи", — добавил он.

Тем не менее президент КПЛ не считает, что Литву ждет экономический спад, сравнимый с кризисом 2008-2009 годов. По его словам, такой прогноз основан на том, что у Литвы, у литовского бизнеса и граждан нет крупных задолженностей, но есть более благоприятные условия кредитования, чем те, которые были раньше.

"Более глубокой ямы быть не должно. Мы в Европейском союзе, где доступ к капиталу иной. Напомню, что тогда нам приходилось брать взаймы под очень высокие проценты из совершенно иных источников, а это было и 8 проц., и 12 проц. Кроме того, как страна, мы входим в число стран с наименьшими долгами. Также наши люди и бизнес не задолжают", – сказал он.

"Ситуация такова, что очень страшного спада, как в 2008-2009 годах, точно не будет. Однако из-за войны он может затянуться", – отметил он.

В. Янулявичюс также считает, что если нынешний "чековый скандал" затянется и приведет к досрочным выборам в Сейм или отставке правительства, это негативно скажется на экономике Литвы. По его словам, такая неспособность властей принять необходимые решения в определенный период может привести к сокращению необходимых инвестиций и потере рабочих мест.

"Я думаю, что все должны успокоиться и двигаться вперед, потому что политическая нестабильность ограничит доступ к тому же капиталу, значит не будем инвестировать и не сможем сохранить рабочие места. А непринятие решений — это наихудшее, что может длиться годами. Ситуация усугубляется, но от нее никакой пользы ни для народа, ни для экономики Литвы на самом деле нет. Так что надо взять себя в руки", – пояснил В. Янулявичюс.

По его словам, работающий Сейм и Правительство важны для получения и освоения чувствительных ко времени мер срочной поддержки Фонда восстановления и повышения устойчивости Европейского союза (RRF), необходимых для сокращения экономического спада.

"Этот период очень важен. Потому что то, как мы сработаем, так мы сможем работать в ближайшие 2-3 года, потому что срок реализации денег из RRF очень короткий. До лета 2026 года. И если мы не предпримем намеченных действий, они будут потеряны. А это 2,6 млрд евро — это просто дотация, просто вливание денег в рынок, которые нужны. (...) Что мы от части останемся у какого-то разбитого корыта, такая вероятность действительно есть. Поэтому сейчас нужно поторопиться, потому что есть еще и кредитная часть, которую надо расшевелить", – сказал он.

"Вливание денег даст необходимый импульс для сокращения процентной доли падения", — добавил он.