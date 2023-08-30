Предприниматели литовского взморья: жаловаться на лето нельзя, но иностранцев не хватает

Нормальное литовское лето, ничего особенного не было. Так можно подытожить сезон со слов предпринимателей взморья. Правда, единогласно говорят о ярко выраженной тенденции: иностранцев в этом году было намного меньше – как из воюющих стран, так и с Запада.
Глава гостиницы Jūratė и ассоциации Neringos vėtrungė Гитис Вайчикаускас сказал Delfi, что главный критерий успешного лета - погода. Если погода хорошая, то отдыхающих на море много, если плохая – курорты пустеют.
Раньше компенсировать нехватку литовцев в дождливые дни помогали иностранные туристы, которые приезжают надолго и на погоду не ориентируются. Однако иностранцев в Неринге в этом году было мало.
Вайчикаускас сказал, что по отсутствию туристов из воюющих России и Беларуси предприниматели не скучают, но проблема в том, что Литву стороной обходят жители Западных стран, которые думают, что из-за войны в Украине в Литве небезопасно.
"И погода была нормальная, и количество отдыхающих этим летом. Жаловаться мы не можем, а если бы вернулись довоенные потоки иностранцев, все было бы очень хорошо. В этом году иностранцев немного, особенно их нехватка ощущалась в начале сезона, в июле и в августе приезжает много литовцев. В мае, июне и сентябре важнее иностранцы, они приезжают надолго, не зависят от погоды", – сказал представитель предпринимателей.
По его словам, с Запада в этом году приехало немного больше туристов, чем год назад, но их все равно не столько, сколько было до войны.
Вайчикаускас заметил, что проживание в Неринге в этом году практически не подорожало.
"Конечно, были дни, когда цены были немного выше, но были и более низкие цены. Вообще, тем, кто хочет сэкономить, я предлагаю обращаться напрямую к арендодателю, без посредников, которые получают большие комиссионные", – советует собеседник.
Глава ассоциации Svetingas šeimininkas, объединяющей частных арендодателей в Паланге, Ирена Шванене также сказала, что цены на аренду в этом году не изменились. По ее словам, владельцы частных апартаментов не могли менять цены, ведь так они рисковали остаться без клиентов.
"Как могут поднять цены, если снизился уровень жизни людей? Я могу поднять цены и останусь ни с чем. Когда ты 40 лет занимаешься этим бизнесом, понимаешь все. Было бы даже стыдно повышать цены, ведь наш контингент - люди со средним достатком. А именно средний класс больше всего пострадал в экономическом плане", – заметила собеседница.
По ее словам, двухместная комната в частных апартаментах в этом году стоила 50-80 евро в сутки. Это немного, считает Швайнене. По ее словам, отдыхающих из-за границы в этом году в паланге было в два раза меньше, чем до войны, а 90% гостей были жители Литвы.
"Иностранцев очень мало. Меньше белорусов, меньше поляков, о россиянах я вообще не говорю. Приехало немного латышек и эстонцев, раньше их было больше. Было немного немцев, датчан, но очень мало", – заметила собеседница.
Согласно статистике, в Литве проживает 60 000 белорусов, но, по словам Швайнене, в Палангу они приезжают очень редко.
"Может, они в Вильнюсе, в Каунасе, где-то еще, но в Паланге их мало. У нас бывают единицы машин с белорусскими номерами. И сейчас я стою на балконе, наблюдаю за транспортом – только литовские номера", – сказала она.
Глава палангского ресторана Floros simfonija Хенрикас Тауткус также сказал, что иностранцев в этом году мало.
"Иностранцев стало очень мало. В числе наших клиентов их было не больше 2-3%, остальные – литовцы или литовские эмигранты, приехавшие в отпуск на родину. Россиян нет вообще, белорусов мы тоже не видим, бывает немного поляков, англичан, приехавших с литовскими женами", – заметил глава ресторана.
Но Тауткус сказал, что нет повода для жалоб – может, гостей и меньше, но само лето такое же, как и каждый год.
"Лето было прохладнее, поэтому и отдыхающих было немного меньше. С другой стороны, например, с 10 по 20 августа было жарко, и в Паланге и в Швянтои гостиницы были заполнены на 100%.Поэтому общий результат похожий", – заметил предприниматель.