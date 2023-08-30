Предприниматели литовского взморья: жаловаться на лето нельзя, но иностранцев не хватает

"И погода была нормальная, и количество отдыхающих этим летом. Жаловаться мы не можем, а если бы вернулись довоенные потоки иностранцев, все было бы очень хорошо. В этом году иностранцев немного, особенно их нехватка ощущалась в начале сезона, в июле и в августе приезжает много литовцев. В мае, июне и сентябре важнее иностранцы, они приезжают надолго, не зависят от погоды", – сказал представитель предпринимателей.

Вайчикаускас сказал, что по отсутствию туристов из воюющих России и Беларуси предприниматели не скучают, но проблема в том, что Литву стороной обходят жители Западных стран, которые думают, что из-за войны в Украине в Литве небезопасно.

Раньше компенсировать нехватку литовцев в дождливые дни помогали иностранные туристы, которые приезжают надолго и на погоду не ориентируются. Однако иностранцев в Неринге в этом году было мало.

Глава гостиницы Jūratė и ассоциации Neringos vėtrungė Гитис Вайчикаускас сказал Delfi, что главный критерий успешного лета - погода. Если погода хорошая, то отдыхающих на море много, если плохая – курорты пустеют.

Нормальное литовское лето, ничего особенного не было. Так можно подытожить сезон со слов предпринимателей взморья. Правда, единогласно говорят о ярко выраженной тенденции: иностранцев в этом году было намного меньше – как из воюющих стран, так и с Запада.

"Как могут поднять цены, если снизился уровень жизни людей? Я могу поднять цены и останусь ни с чем. Когда ты 40 лет занимаешься этим бизнесом, понимаешь все. Было бы даже стыдно повышать цены, ведь наш контингент - люди со средним достатком. А именно средний класс больше всего пострадал в экономическом плане", – заметила собеседница.

Глава ассоциации Svetingas šeimininkas , объединяющей частных арендодателей в Паланге , Ирена Шванене также сказала, что цены на аренду в этом году не изменились. По ее словам, владельцы частных апартаментов не могли менять цены, ведь так они рисковали остаться без клиентов.

"Конечно, были дни, когда цены были немного выше, но были и более низкие цены. Вообще, тем, кто хочет сэкономить, я предлагаю обращаться напрямую к арендодателю, без посредников, которые получают большие комиссионные", – советует собеседник.

Вайчикаускас заметил, что проживание в Неринге в этом году практически не подорожало.

По его словам, с Запада в этом году приехало немного больше туристов, чем год назад, но их все равно не столько, сколько было до войны.

По ее словам, двухместная комната в частных апартаментах в этом году стоила 50-80 евро в сутки. Это немного, считает Швайнене. По ее словам, отдыхающих из-за границы в этом году в паланге было в два раза меньше, чем до войны, а 90% гостей были жители Литвы.

"Иностранцев очень мало. Меньше белорусов, меньше поляков, о россиянах я вообще не говорю. Приехало немного латышек и эстонцев, раньше их было больше. Было немного немцев, датчан, но очень мало", – заметила собеседница.

Согласно статистике, в Литве проживает 60 000 белорусов, но, по словам Швайнене, в Палангу они приезжают очень редко.

"Может, они в Вильнюсе, в Каунасе, где-то еще, но в Паланге их мало. У нас бывают единицы машин с белорусскими номерами. И сейчас я стою на балконе, наблюдаю за транспортом – только литовские номера", – сказала она.

Глава палангского ресторана Floros simfonija Хенрикас Тауткус также сказал, что иностранцев в этом году мало.