Предприниматели критикуют вильнюсские власти за желание перейти на электрические автобусы

Вильнюс планирует объявить конкурс на покупку услуг по перевозке пассажиров – ищут компании, которые могли бы делать это на электрических или водородных автобусах. Представители бизнеса говорят, что в финансовом плане было бы выгоднее использовать биогазовые автобусы – расходы были бы такими же, как в случае с дизельными автобусами, а выделяют они на 80-90% меньше СО2, пишет издание Verslo žinios.