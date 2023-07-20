20 июля 2023 г. 09:29

Предприниматели Бирштонаса не скрывают разочарования: выжить сложно

 
ru.DELFI.lt
ФОТО: DELFI

Предприниматели Бирштонас этим летом не скрывают разочарования – хотя сезон уже на полпути, количество туристов на курорте не увеличилось. Ожидалось, что этим летом будут потоки людей, но владельцы отелей и другие предприниматели говорят, что туристов вдвое меньше, чем в прошлом году. Предполагается, что одна из причин — привлекательные предложения для поездок за границу. О ситуации на курорте информируют в новостях LNK.

"Общая тенденция по сравнению с прошлым годом — уменьшение числа туристов. Особенно это чувствуется по числу зарубежных гостей, фактически количество иностранцев уменьшилось примерно на 40 проц.", - сказал управляющий отелем Audenis Жидрунас Казлаускас. Кафе тоже не переполнены. "Мы также наблюдаем снижение общего товарооборота, но стараемся однодневных и двухдневных туристов менять на группы", — сказал Ж. Казлаускас.

Санатории, предлагающие оздоровительные процедуры, заполнены полностью, но в коммерческих корпусах - ситуация неутешительная.

"Медицинская реабилитация проходит успешно, люди выбирают нас, места заполнены, мы выполнили все договоры с больничными кассами, ну а в коммерческой части надеемся, что будет лучше. Для того, чтобы заинтересовать людей, постоянно предлагаем акции и повышать цену пока невозможно. Из-за этого очень трудно содержать санаторий", — говорит директор санатория Versmė Раса Норкене.

Обсуждается, что стало причиной снижения потока туристов. "Аэропорты переполнены, ведь в прошлом году после коронавируса многие страны продолжали применять ограничения, люди оставались в Литве, а в этом году литовцы улетают на отдых", — сказала Р. Норкене.

Развлечения все более популярны

Меняются и привычки отдыхающих – на курорт приезжает все больше людей ненадолго, часто на один день, поэтому нехватку туристов не ощущают только те, кто предлагает развлечения. Водные развлечения в Бирштонасе в этом году стали еще более популярными.

"Музыкальные, вечерние водные путешествия по маршруту Бирштонас-Пренай-Бирштонас становятся все более популярными. На корабле играет живая музыка, так бывает по вечером, поэтому в такие круизы собирается по 70-80 пассажиров, а в будние дни, конечно, немного меньше", — сказал владелец пассажирского судна "Альгирдас" Миндаугас Жедялис.

Популярны и экстремальными развлечения - летние катания на санках и полеты на воздушном шаре.

"У нас немного меньше клиентов, но, как я уже сказал, мы верим в будущее, расширяемся, инвестируем", — отметил владелец летней санной трассы Домас Гальбугис.

"Люди хотят летать, мы чувствуем заинтересованность к этим полетам, потому что петляющий Нямунас с километровой высоты — это действительно захватывающее дух зрелище", — сказал Ж. Казлаускас

Зарубежные туристы

Представители кемпинга назвали, из каких зарубежных стран им приходится принимать туристов, но признали, что по сравнению с доковидными годами поток посетителей уменьшился.

"Немцы пока на первом месте, но в этом году к нам уже добрались отдыхающие-голландцы со своими домиками, уже приезжают французы, увеличивается количество финнов и, конечно, ближайшая заграница - Польша, есть немало эстонцев, что радует, например, эстонцы проезжают через Латвию без остановок, а у нас в Литве останавливаются на отдых", - поделился владелец кемпинга Линас Жабалюнас.

Поскольку сезон набирает обороты, Бирштонас возлагает большие надежды на зарубежных туристов.

"Мы с нетерпением ждем израильских туристов, потому что именно в этот период они выбирают время отдыха в Литве, когда температура в Израиле очень высока. Июль-август — это как раз те месяцы, когда они едут в другие, более прохладные страны", — сказала руководитель Бирштонского центра туристической информации Рута Капачинскене.

Курорт старается заманить туристов лечебными курсами минеральной воды, экскурсиями, водными и другими развлечениями.

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