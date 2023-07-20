Предприниматели Бирштонаса не скрывают разочарования: выжить сложно

"Общая тенденция по сравнению с прошлым годом — уменьшение числа туристов. Особенно это чувствуется по числу зарубежных гостей, фактически количество иностранцев уменьшилось примерно на 40 проц.", - сказал управляющий отелем Audenis Жидрунас Казлаускас. Кафе тоже не переполнены. "Мы также наблюдаем снижение общего товарооборота, но стараемся однодневных и двухдневных туристов менять на группы", — сказал Ж. Казлаускас.
Санатории, предлагающие оздоровительные процедуры, заполнены полностью, но в коммерческих корпусах - ситуация неутешительная.
"Медицинская реабилитация проходит успешно, люди выбирают нас, места заполнены, мы выполнили все договоры с больничными кассами, ну а в коммерческой части надеемся, что будет лучше. Для того, чтобы заинтересовать людей, постоянно предлагаем акции и повышать цену пока невозможно. Из-за этого очень трудно содержать санаторий", — говорит директор санатория Versmė Раса Норкене.
Обсуждается, что стало причиной снижения потока туристов. "Аэропорты переполнены, ведь в прошлом году после коронавируса многие страны продолжали применять ограничения, люди оставались в Литве, а в этом году литовцы улетают на отдых", — сказала Р. Норкене.
Развлечения все более популярны
Меняются и привычки отдыхающих – на курорт приезжает все больше людей ненадолго, часто на один день, поэтому нехватку туристов не ощущают только те, кто предлагает развлечения. Водные развлечения в Бирштонасе в этом году стали еще более популярными.
"Музыкальные, вечерние водные путешествия по маршруту Бирштонас-Пренай-Бирштонас становятся все более популярными. На корабле играет живая музыка, так бывает по вечером, поэтому в такие круизы собирается по 70-80 пассажиров, а в будние дни, конечно, немного меньше", — сказал владелец пассажирского судна "Альгирдас" Миндаугас Жедялис.
Популярны и экстремальными развлечения - летние катания на санках и полеты на воздушном шаре.
"У нас немного меньше клиентов, но, как я уже сказал, мы верим в будущее, расширяемся, инвестируем", — отметил владелец летней санной трассы Домас Гальбугис.
"Люди хотят летать, мы чувствуем заинтересованность к этим полетам, потому что петляющий Нямунас с километровой высоты — это действительно захватывающее дух зрелище", — сказал Ж. Казлаускас
Зарубежные туристы
Представители кемпинга назвали, из каких зарубежных стран им приходится принимать туристов, но признали, что по сравнению с доковидными годами поток посетителей уменьшился.
Поскольку сезон набирает обороты, Бирштонас возлагает большие надежды на зарубежных туристов.
"Мы с нетерпением ждем израильских туристов, потому что именно в этот период они выбирают время отдыха в Литве, когда температура в Израиле очень высока. Июль-август — это как раз те месяцы, когда они едут в другие, более прохладные страны", — сказала руководитель Бирштонского центра туристической информации Рута Капачинскене.
Курорт старается заманить туристов лечебными курсами минеральной воды, экскурсиями, водными и другими развлечениями.