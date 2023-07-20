Предприниматели Бирштонаса не скрывают разочарования: выжить сложно

Обсуждается, что стало причиной снижения потока туристов. "Аэропорты переполнены, ведь в прошлом году после коронавируса многие страны продолжали применять ограничения, люди оставались в Литве, а в этом году литовцы улетают на отдых", — сказала Р. Норкене.

"Медицинская реабилитация проходит успешно, люди выбирают нас, места заполнены, мы выполнили все договоры с больничными кассами, ну а в коммерческой части надеемся, что будет лучше. Для того, чтобы заинтересовать людей, постоянно предлагаем акции и повышать цену пока невозможно. Из-за этого очень трудно содержать санаторий", — говорит директор санатория Versmė Раса Норкене.

"Общая тенденция по сравнению с прошлым годом — уменьшение числа туристов. Особенно это чувствуется по числу зарубежных гостей, фактически количество иностранцев уменьшилось примерно на 40 проц.", - сказал управляющий отелем Audenis Жидрунас Казлаускас. Кафе тоже не переполнены. "Мы также наблюдаем снижение общего товарооборота, но стараемся однодневных и двухдневных туристов менять на группы", — сказал Ж. Казлаускас.

Развлечения все более популярны

Меняются и привычки отдыхающих – на курорт приезжает все больше людей ненадолго, часто на один день, поэтому нехватку туристов не ощущают только те, кто предлагает развлечения. Водные развлечения в Бирштонасе в этом году стали еще более популярными.

"Музыкальные, вечерние водные путешествия по маршруту Бирштонас-Пренай-Бирштонас становятся все более популярными. На корабле играет живая музыка, так бывает по вечером, поэтому в такие круизы собирается по 70-80 пассажиров, а в будние дни, конечно, немного меньше", — сказал владелец пассажирского судна "Альгирдас" Миндаугас Жедялис.



Популярны и экстремальными развлечения - летние катания на санках и полеты на воздушном шаре.

"У нас немного меньше клиентов, но, как я уже сказал, мы верим в будущее, расширяемся, инвестируем", — отметил владелец летней санной трассы Домас Гальбугис.