"Когда наблюдаешь за ситуацией, хочется верить политикам и тем, кто говорит, что Литва лучшее в мире или в ЕС место для стартапов, инновационное, но, к сожалению, надо констатировать, что в последние несколько лет климат для стартапов в Литве ухудшился", – сказал 15 февраля Лаурс.

На вопрос о причинах, он ответил, что основные - бюрократия, коррупция и "дискриминация со стороны доминирующих банков".

"Сейчас стартапам практически невозможно открыть счет в банке, если есть хотя бы один инвестор извне. Ситуация ухудшается. Мне хотелось бы, чтобы слова, риторика, которую мы видим в газетах, хвалимся перед миром, все же совпадали с реальностью. Я надеюсь, что понемногу ситуация начнет меняться", – сказал предприниматель.

По его словам, в каждом случае, когда даешь советы стартапам, есть специфические параметры, но, по словам Лаурса, все чаще им рекомендуют выбирать другую страну.

"Регулирование, бюрократия, коррупция, банки – вот основные причины, из-за которых после рассмотрения конкретного стартапа, его планов, инвесторов, чаще всего рекомендуем не Литву", – признал специалист.

По его словам, звонкие слова о том, что Литва создала самые лучшие условия для стартапов, идут вразрез с реальностью.

"Риторика у власти, академического мира и крупных корпораций одна – мы лучшие, у нас самые благоприятные условия, (…) но реальные решения, когда нужно получить разрешение, открыть счет в банке, заявить инвестора из-за границы, например, из Америки – когда доходит до практики, конкретики, к сожалению, все не так, как на словах", – заметил Лаурс.

Он не скрывал, что только по его данным, в Литву за последнее время не попали миллионы евро.

"По моим данным, за последние годы в Литву не попали миллионы евро именно по указанным мною причинам. Это конкретные компании, у которых были конкретные планы инвестиций, но они не преодолели вышеупомянутые барьеры", – прибавил Лаурс.