Предлагают закрывать крупные магазины по воскресеньям: специалисты ответили, с какими последствиями столкнемся

Хотя говорят, что это принесет пользу мелким торговцам, представители бизнеса видят ряд минусов. В передаче Delfi эту тему обсудили член Сейма Андрюс Купчинскас, глава Ассоциации торговых компаний Литвы Рута Вайнене и владелец группы компаний Norfa Дайнюс Дундулис.

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Член Сейма А. Купчинскас говорит, что закрытие крупных магазинов по воскресеньям и в праздничные дни не является новой практикой в ​​Европе, и опыт других стран показывает, что это решение полезно, и в конечном итоге и торговцы, и общество научились планировать.

“Во-первых, мы видим, что такая инициатива широко распространена в ряде стран Евросоюза. Несколько лет назад по этому пути пошли даже наши ближайшие соседи в Польше. Мы видим, что такие ограничения выгодны малому и среднему бизнесу. Следует признать, что крупные торговые центры занимают определенное доминирующее положение. Возможно, без добросовестных действий, но доминирует за счет среднего и малого бизнеса”, — сказал А. Купчинскас и подчеркнул, что в Польше по воскресеньям также ограничена деятельность всех крупных торговых центров.

Andrius Kupčinskas © DELFI / Laimonas Jankauskas

Глава Ассоциации торговых компаний Литвы Рута Вайнене призналась, что такое предложение было не первым, поэтому было проведено детальное расследование, которое показало, что это не точечный эффект и его нужно рассматривать шире.

По словам собеседницы, важно также учитывать взаимоотношения с поставщиками, ведь однажды магазин не откроется и не будут распроданы, например, скоропортящиеся продукты. Может потребоваться утилизация или раздача.

“Правда, исследование проводилось до пандемии. После тектонических сдвигов и трансформаций, произошедших во время пандемии, электронная коммерция может в очередной раз поменять всю шахматную доску. Если магазины с большим ассортиментом не работают в воскресенье, люди могут искать его не в маленьких магазинах, а в электронных", - заметила Р. Вайнене.

Между тем Д. Дундулис, владелец группы компаний “Norfa”, насчитывающий в своем бизнесе 12-15 магазинов площадью более 500 кв. м, говорит, что многие из них работают в небольших городах.

“Общество должно выбирать. Дело в том, что рабочие хотят не работать в воскресенье и получить выходной. Это плюс для них. Часть расходов на электроэнергию будет снижена. Количество самих сотрудников также должно быть немного меньше. Не сильно, но несколько уменьшится.

Минусы таковы, что покупателям будет неудобно. Может случиться так, что 1 и 2 ноября будут выходные, а также пятница и суббота, а воскресенье снова будет выходным. Сомневаюсь, что население сможет выдержать три дня без работы магазинов подряд. Нужно признать, почти все, если не все, продукты покупаются в магазине. Есть и проблема скоропортящихся товаров”, — сказал Д. Дундулис телеканалу Delfi.

Научимся планировать и экономить?

А. Купчинскас не скрывал надежды на то, что бизнес должен нейтрально реагировать на такие изменения, но член Сейма недавно заметил, что они никогда не были удовлетворены такой инициативой, потому что стремление каждого бизнеса - большая прибыль и оборот.

“Несмотря на то, что статистика показывает, что потоки позже распределяются и обороты крупных торговых центров увеличиваются в других частях, часть прибыли идет малому и среднему бизнесу, который мог бы торговать в выходные или праздничные дни. В этом месте доход несколько перераспределился бы, но нужно говорить о привычках общества и Зеленом курсе, потому что многие люди запасаются едой и товарами, которые выбрасываются после истечения срока годности. Я нахожу инвентаризацию своих запасов продовольствия по воскресеньям привлекательной и необходимой. <…> Вполне вероятно, что расходы покупателей также снизятся”, — прокомментировал депутат.

Однако, основываясь на ранее проведенном исследовании, глава Ассоциации торговых компаний Литвы сказала, что крупными бенефициарами могут быть заправочные станции, которые могли бы работать в эти дни, другая торговля и около половины (покупок) перенеслись бы на другие дни, и около 30 процентов рассматриваются как потери во всех цепочках.

В ответ на предложение А. Купчинскаса владелец группы компаний “Norfa” Д. Дундулис назвал это популизмом.

“Бизнесу нужна ясность. Я определенно за то, чтобы в будущем не работать по воскресеньям, но мне также нужна ясность. Что касается политики, то я бы начал с сокращения рабочего дня по воскресеньям, но не всего воскресенья. Следующим шагом может быть отказ от воскресенья. Однако все три дня безработицы, которые могут ударить, — это большая проблема, и я думаю, что общество не простит этого политикам”, — отметил бизнесмен.