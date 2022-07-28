Поток туристов в Литве сократился почти на 70%. Одна из причин - война в Украине

"У нас есть такие сигналы, что при приеме туристов из зарубежья их поток упал почти на 70%. Но летом сложно оценить все цифры до конца, для этого нужно дождаться осени, тогда будет видна реальная картина", - сказал министр в четверг радиостанции Ziniu radijas.

Кайрис признал, что на ситуацию могло повлиять чувство незащищенности из-за агрессии соседней c Литвой России в Украине и ее риторика. Однако, по словам министра, ситуация с пандемией COVID-19 показала, что сфера культуры, особенно музеи, уже не могут "жить воспоминаниями", а должны переориентироваться, адаптируясь к новой реальности.

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"Наверное больше повезет тем, кто как раз примет эту новую реальность. Потому что и ковид, и война имеют свои последствия", — сказал он.

По словам министра, Литва стремится популяризировать национальную культуру за пределами страны, чтобы ее услышали на международном уровне, и одним из примеров такой деятельности является подтверждение объявления Францией в 2024 году сезона литовской культуры.

По словам Кайриса, саммит НАТО, запланированный на июнь следующего года в Вильнюсе, должен укрепить у туристов чувство безопасности.

"Это темы, которые распространяют информацию о том, что Литва безопасна", — рассуждал он.

24 февраля Россия начала военное вторжение в Украину, которое возмутило Запад. Эта война унесла жизни тысяч людей и заставила миллионы покинуть свои дома.

Евросоюз ввел в отношении России ряд санкций, вызвавших возмущение последней, в том числе запретом транзита некоторых товаров из основной части страны в эксклав – Калининградскую область. После дополнительных разъяснений Еврокомиссии Литва с прошлой недели возобновила транзит некоторых российских товаров по железной дороге.