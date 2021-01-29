Один из негативных факторов, определивших ее деятельность, является принятое в декабре БНК решение временно остановить экспорт нефтепродуктов через Клайпеду.

В январе БНК экспортировала через Литву немного нефти, проданной по старым сделкам, однако в феврале и позднее ее экспорт не планируется, если судить по конкурсам, объявляемым БНК, сообщила Klaipėdos nafta.

"В 2021 году мы не ожидаем стабильного потока белорусских нефтепродуктов через терминалы Klaipedos nafta, а это неизбежно означает дальнейшее давление на результаты деятельности компании и наши усилия (...) дальнейшая диверсификация деятельности и компенсация возможных утрат альтернативами других услуг и урезание затрат", – отметил в пресс-релизе гендиректор Klaipedos nafta Дарюс Шиленскис.

В прошлом году выручка нефтетерминалов Klaipėdos naft упала на 2% до 31,414 млн евро.

БНК, более десяти лет экспортировавшая через Клайпеду, заявила о временной остановке экспорта нефтепрдуктов через терминал Klaipėdos nafta в середине декабря. Тогда литовский оператор утверждал, что все договора с БНК действующие, однако обязательства по ним останавливаются на неопределенный срок.

В конце января сообщалось, что БНК решила не продлевать долгосрочный договор с перевозчиком ее продукции в Клайпедский порт - железнодорожной компанией LTG Cargo.

Тогда литовская ж/д компания сообщила, что 31 декабря истек срок действия трехгодичного договора между компаниями, поэтому с января белорусские грузы будут перевозиться только по потребности БНК и без обязательств. В январе стороны договорились, что будет перевезено около 60-70 тыс. тонн темных нефтепродуктов.

В 2019 году LTG Cargo перевезла около 2 млн тонн нефти и нефтепродуктов БНК. Они доставляются железной дорогой с Мозырьского НПЗ в Клайпеду – самый близкий порт, где и грузятся на суда.