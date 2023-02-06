После замечаний Центробанка Luminor отказался от повышения расценок

В начале февраля банк Luminor сообщил клиентам, что с 1 апреля он повысит некоторые расценки, кроме того, должны были появиться новые налоги. Однако 6 февраля банка распространил новое сообщение, в котором сказано, что изменение цен отменяется.

"Такое решение было принято с учетом экономических вызовов, с которыми сталкиваются наши клиенты, и рекомендаций ЦБ. В ближайшее время будем информировать клиентов об этом решении", – указано в сообщении Luminor.

В минувшую пятницу глава ЦБ Гедиминас Шимкус призвал коммерческие банки быть солидарнее и более ответственными в социальном плане, он заметил, что в прошлом году они получили "особенно много прибыли".

Прибыль банка Luminor в странах Балтии за год выросла на 50 млн. евро – с 74,7 в 2021 г. до 124,7 млн. евро в 2022 г.