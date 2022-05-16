Были люди, которые их покупали, но, по словам экономистов, такое подорожание не проходит без следа.

"Первую черешню продавали по 35-38 евро за кг. Это были первые ягоды из Испании. Перед этим за килограмм ягод из Перу просили 40 евро, но они были крупнее и слаще. Там больше солнца. В прошлом году первые ягоды были 1/5 дешевле", – сказала глава магазина Burokėlis в ТЦ Панорама Ирена Амилявиче.

Первая греческая клубника стоила 9 евро за кг. Сейчас она стоит 5-6 евро. По словам Амилявиче, клубника будет немного дороже, чем в прошлом году, из-за инфляции. Правда, на цену может повлиять хорошая погода, тогда ягоды будут дешевле.

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"Что касается черешни, люди берут по несколько сот граммов. Редко берут килограмм. Покупают килограммами ягоды, когда начинается варка варенья", – сказала она, заметив, что ягод покупают немного, людей пугают цены. "Перед тем как купить ягоды по 38 евро, люди спрашивают, почему так дорого", – заметила Амилявиче.

Глава Pricer LT Пятрас Чепкаускас сказал, что в Литве за последние пару месяцев продукты подорожали на 1/5.

В Ницце килограмм свежайшей черешни стоит 12 евро или 3 евро за 250 г. Правда, есть там черешня и по 18 евро.

Килограмм спаржи продается за 5,5 евро, в литовских магазинах – 10 евро. Клубника по 7,5 евро.

"Если везти ягоды на тягаче, то это плюс 40 евроцентов, ну округлим до 1 евро, потом умножаем на 2 или 3 и продаем. Включается режим, "возьмут и за такие деньги, все поднимают цены и я подниму". Потребитель примет решение. Вот подключится скоро Lidl за 6.99 и закончатся чудеса литовского бизнеса. Уже даже госстатистика показывает, что снижаются продажи продуктов питания", – заметил Чепкаускас.