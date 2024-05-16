Посетителей торгового центра IKEA в ближайшие выходные ждет много развлечений

Ловцы снов
Для спокойного сна сделайте своими руками амулет "Ловец снов".
Когда? 18 мая, в 11 ч., 12 ч., 13 ч. (продолжительность – 45 минут).
Где? IKEA в Вильнюсе (в шведском ресторане).
Когда? 19 мая, в 11 ч., 12 ч., 13 ч. (продолжительность – 45 минут).
Где? IKEA в Вильнюсе, торговые места в Каунасе, Клайпеде и Шяуляй.
Отметьте день семьи
19 мая в магазине IKEA в Вильнюсе вас ждут специальные развлечения: выступление фокусника, состязания по сбору мебели, мастер-классы от аниматоров. Праздничный музыкальный фон создаст диджей.
Когда? 19 мая, с 11 до 16 ч.
Где? магазин IKEA в Вильнюсе.
Открытки лошадки Dala
Лошадка Dala – традиционная фигурка лошадки, один из символов Швеции. Детей познакомят с этим персонажем в мастерской, где дети смогут нарисовать лошадку и сделать своими руками открытку.
Когда? 25–26 мая, в 11 ч., 12 ч., 13 ч. (продолжительность – 45 минут).
Где? в магазине IKEA в Вильнюсе (в шведском ресторане).
Количество мест ограничено. Регистрация и информация здесь.