Посетителей торгового центра IKEA в ближайшие выходные ждет много развлечений

В последний месяц весны важно не только подготовиться к лету, но и больше времени проводить с семьей. Совместный досуг – один из способов укрепления семейных связей. Близится День семьи, поэтому IKEA приглашает прийти и принять участие в развлечениях, которые понравятся и взрослым, и детям, пишет портал madeinvilnius.lt.