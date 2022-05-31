Портал Delfi покупает литовское агентство новостей ELTA

"Приобретение информационного агентства ELTA — органичный шаг в нашей бизнес-стратегии. Основной целью этой сделки является дальнейшее развитие источника качественной журналистики. Мы надеемся, что информационное агентство, которое работает уже более ста лет, станет основным источником объективной журналистики для всех литовских СМИ и зарубежных каналов", — сказал директор Delfi Витаутас Бенокрайтис.
Он сообщил BNS, что договор был подписан во вторник, а завершение сделки планируется в третьем квартале этого года.
По словам Бенокрайтиса, стороны договорились не разглашать сумму сделки и прочие условия.
Гитана Марковичене, глава и единственный акционер GM Media Invest - компании, которая до сих пор управляла информационным агентством - сказала, что предложение Delfi было очень привлекательным с финансовой точки зрения и наиболее безопасным для сотрудников и агентства.
В ELTA работает 24 сотрудника, у него более 200 клиентов.
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