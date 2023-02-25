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Цены на продукты в Литве не только возмущают, но и удивляют жителей. Читатель Delfi был удивлен, увидев в Вильнюсе сладкий перец по 6,99 евро.
Paprikos
Paprikos
© Skaitytojo nuotr.

Костас (настоящее имя редакции известно) в четверг утром был в магазине в районе Науяместиса (Вильнюс).

"Было смешно. Я не возмущен. Я понимаю, что цена не с потолка, видимо, какая-то нехватка, что-то с логистикой. Увидел цену и решил сфотографировать: думаю, вышлю и скажу "цветная капуста у нас дорожает", – сказал покупатель Delfi, вспомнив дискуссию о дорогой цветной капусте, которая разгорелась несколько лет назад.

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"Очень странный рост цен, ведь обычно перец стоит 3–4 евро, а тут на тебе, на 75%", – сказал Костас.

Представители Lidl Lietuva“ пояснили, что причина таких цен - экстремальные погодные условия в Испании.

"Сейчас овощи - огурцы, помидоры, сладкий перец и салаты везут из Испании, а там наблюдаются экстремальные погодные условия - снег, низкая температура, наводнения, все это сказалось на урожае. Поскольку в Испании урожай стал меньше, во всей Европе ощущается нехватка свежих овощей. Отсюда и такие высокие цены. Мы делаем все возможное для сохранения продуктов и удовлетворения нужд покупателей", – сказала Delfi пресс-секретарь Lidl Lietuvа Лина Скерсите.

Покупатель зафиксировал цену на сладкий перец: такое подорожание удивляет
© Shutterstock

Глава портала Pricer.lt Арунас Визицкас сказал, что овощи дешевле не будут, поскольку подорожали удобрения, электричество, складирование.

"Новый урожай тоже не будет каким-то чудесным. Цены на горючее немного снизились, но удобрений не хватает, значит цена осталась высокой. Плюс – Украина выпадает из общего баланса. Поэтому не думаю, что будет сильного снижения цен", – сказал Визицкас.

По его словам, для снижения цен нужна конкуренция.

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