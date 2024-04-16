Подписан протокол о намерениях: когда Rheinmetall построит завод в Литве?

В настоящее время содержание протокола не разглашается.
"Соглашение по протоколам о намерениях носит конфиденциальный характер, поскольку некоторые элементы затрагивают как коммерческую тайну, так и тайны в сфере национальной безопасности Литвы", - сказала А. Армонайте.
Как сказала премьер-министр Ингрида Шимоните, хотя этот документ и демонстрирует решимость, потребуется большая работа, прежде чем завод Rheinmetall начнет работу в Литве.
"Сегодня мы можем отметить промежуточную остановку – подписание. После этого работа будет продолжаться очень интенсивно, пока мы не сможем приветствовать размещение производства этой компании в Литве", - сказала И. Шимоните.
"Я не сомневаюсь, что темпы работы не замедлятся, мы продолжим работать до тех пор, пока не решим оставшиеся задачи", - добавила она.
Она подчеркнула, что этот проект важен, поскольку укрепляет не только литовскую, но и европейскую оборонную промышленность.
А. Армонайте сообщила, что подписала документ, который позволит начать переговоры с Rheinmetall относительно инвестиционного соглашения. По ее словам, в этом договоре будут указаны объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест и обязательства Литвы по обеспечению инфраструктуры.
Завод Rheinmetall станет одной из крупнейших инвестиций в истории Литвы
А. Армонайте также отметила, что этот завод станет одной из крупнейших инвестиций в оборонный сектор Литвы в истории страны.
"Это будет одна из крупнейших инвестиций в истории Литвы. Это даст толчок нашей промышленности, нашей экономике и безопасности региона", - сказала министр.
А. Армонайте подчеркнула, что выбор Rheinmetall свидетельствует как о доверии к компетенциям жителей Литвы, так и вере, что страна безопасна для инвестиций.
На прошлой неделе Сейм одобрил поправки к законам, которые создадут более благоприятные условия для скорейшего начала деятельности Rheinmetall в Литве.
Этот проект должен вернуться на пленарное заседание Сейма 18 апреля.
В середине марта компания Rheinmetall объявила о намерении построить в Литве завод.