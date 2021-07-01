Подорожание за ночь на 21%: китайские торговцы сами включили в цену НДС

С 1 июля 2021 года в Литве отменяется льготный НДС на импортные товары стоимостью до 22 евро. Эти изменения сразу стали видны на торговых платформах.

Платформа Wish сообщает своим покупателям о необходимости платить НДС, он был включен в цены

"НДС сейчас облагаются все товары, импортируемые в ЕС. Wish сделала все со своей стороны, чтобы у вас было как можно меньше неудобств", – сказано на сайте Wish. Кроме того, упоминается, что это ускорит доставку товаров.

"Цены по-прежнему остаются приемлемыми. НДС облагаются все местные и международные товары, это распространяется на всех розничных торговцев. Однако Wish работает напрямую с торговцами, поэтому цены останутся низкими", – сказано на сайте.

На сайте Aliexpress также НДС автоматически включен в цены с 1 июля.

Ранее китайские торговцы, высылая дорогие посылки, указывали небольшую цену, так покупатели не платили НДС.

Пока такие платформы как Gearbest, Banggood не указывают, включен ли НДС в цену, есть риск, что НДС может быть не уплачен, тогда покупатель должен декларировать товар и платить налоги самостоятельно.

Когда торговцы сами собирают НДС, схема доставки упрощается, поскольку НДС уплачен, в таможенной декларации указывают специальный код, и посылку вручают покупателю.

Для облегчения и упрощения процедуры уплаты и декларации НДС, во всем ЕС с 1 июля 2021 года вступает в силу единый порядок налогообложения товаров третьих стран IOSS.

"Литовская почта" отмечает, что если покупатель уплатил НДС во время оплаты товара, то при выдаче посылки покупатель будет заполнять только формальную декларацию импорта товара.

"В таком случае дополнительная информация от клиента требуется только в исключительных случаях, если этого потребует таможня", – пояснили специалисты.

Представители почты оставляют за собой право с 1 октября ввести плату за администрирование в размере 1 евро, если эта процедура потребует больше работы, но эта плата необязательно будет введена.