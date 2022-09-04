Перевозчики пассажиров недовольны ситуацией: предупреждают, что могут поднять цены на билеты

А нелегальные перевозчики работают без контроля своей деятельности и не платят государству миллионные налоги. Страдают и пассажиры, ведь нелегалы ​​не несут ответственности за их безопасность, сообщает LNK.

Андрюс Бурба, секретарь по инновационной и транспортной политике ассоциации Linava, говорит, что на рынке существует несколько сотен нелегальных перевозчиков.

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"Та часть, которая не платит налоги - на этом рынке работает несколько сотен автобусов и маршруток. О легковушках говорить не стоит. Некоторые работают нелегально, другие работают с бизнес-лицензиями. Ничего страшного, если тебя подвезут бесплатно, но если ты берешь деньги, значит, ты не платишь налоги", — отмечает он.

По его словам, нелегальные перевозчики забирают клиентов.

"Мы платим налоги, у нас есть расходы и обязательства, а количество клиентов не увеличивается, потому что их забирают нелегалы, заманивая ценами на евро ниже. <...> У перевозчиков есть определенные маршруты убыточные, а есть прибыльные, тут сравнялись. А они обычно выбирают самые выгодные маршруты и зарабатывают", — говорит А. Бурба.

По оценке представителя Linava, государство теряет около 100 млн евро в год.

"Те, кто везет на заказных автобусах или десятки людей в аэропорты или другие места, платят столько же налогов, сколько мы платим за одно сидячее место. Можно сказать, что государство недополучает около 100 миллионов евро в год. Это большие деньги, и нам сложно с ними конкурировать", — говорит А. Бурба.

"Когда в объявлениях говорится, что выписывают счет, в большинстве случаев их просто нет. Проверить это крайне сложно. Мы говорили с налоговой инспекцией, просили полицию помочь, но все они говорят, что у них нет ресурсов, потому что необходимо увидеть процесс передачи денег. Это сложно, но возможно", — размышляет он.

Социальные сети и порталы пестрят рекламой нелегальных перевозчиков. Поймать их, как считает представитель Linava, не так уж и сложно.

"Можно проводить акции и делать этих лиц публичными. Побыть участником криминальной модели несложно - заплати деньги, зафиксируй и покажи в новостях. Несомненно, таких перевозчиков стало бы меньше", — считает А. Бурба.

Если не будут приняты меры, перевозчики будут вынуждены поднять цены.

"Мы заявили правительству и Министерству транспорта, что будем вынуждены поднять цены на билеты, если не будут приняты определенные меры. Одна из них — субсидирование, чтобы пассажир не почувствовал изменения цен, будь то цены на топливо (компенсация — ред.), способов бесчисленное множество. Один из более простых - уличить нелегальный бизнес, тогда к нашим перевозчикам будет приходить определенный поток людей, мы сможем поддерживать те маршруты, чтобы они не были убыточными, и соответственно мы сможем поддерживать те же цены ", - подчеркивает А. Бурба.

Также он обратился к пассажирам: "Пассажир не только поддерживает теневой бизнес, но и рискует своим здоровьем. Бывают случаи, когда перевозчик имеет один и тот же номер на нескольких транспортных средствах. Это означает, что техосмотр проверяют только на одном транспортном средстве, а другие могут быть технически неисправны. Давайте не будем экономить на себе и благополучии государства и будем ответственными".